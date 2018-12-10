專案驗收＋併購投資案加持 精誠11月營收年增近15%

精誠 (6214) 自今年第二季以來，單月營收均較去年同期成長，11 月營收續呈成長態勢，達 15.05 億元，較去年同期成長 14.53%；累計 1-11 月營收為 170.39 億元，較去年同期成長 15.79%。精誠表示，11 月份營收成長主要來自於幾項指標性專案，包含金融與支付服務的大型專案驗收；此外，今年的幾項併購投資案也從 11 月開始對營收做出貢獻。



精誠積極展開投資佈局，日前宣布投資敦新科技 30% 股權，預計將取得一席董事席次，協助客戶加速數位轉型，優化營運效率，佈局亞太市場區域市場，此外，也取得鼎盛資料 98% 股權，進軍網銀業務開放商機並獲取 IT 維運服務業務整合綜效。



法人預估，精誠第四季在專案、併購案認列挹注，及處分轉投資四方精創持股收益入帳下，第四季營運有望維持高檔水準，全年獲利有望力拚新高紀錄。