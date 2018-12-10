【華冠投顧】台股再次重挫百點!國際利空何時淡化?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2368 金像電、3324 雙鴻、2314 台揚、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

多頭決心

美股再爆跌，台北股市早盤下跌 - 37 點開出，在獲利回吐的賣壓下，指數重挫百點；全場指數低檔震盪，終場下跌 - 113 點作收，收在 9647 點，成交量 982 億。

全球股市今天再度受到美股崩跌影響，亞股全面收黑。對於國際股市的動盪，主因還是『消息面』的變化；不過，從今天台股主流人氣『5G 類股』的表現來看。僅管『消息面』主導指數的波動，但似乎改變不了黑手『多頭決心』。今天晚上美股將進行『三重底』，預料又是多空交戰，我們先不過度預期；重點依舊落在業績好股『逆風高飛』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3438 類比科、4994 傳奇、8046 南電、3037 欣興、6452 康友 KY、2022 聚亨… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4943 康控 KY、5274 信驊、3081 聯亞、3673TPK-KY、8358 金居、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。