下一個能源革命：天然氣？

隨著電動汽車普及化及再生能源的崛起，石油是否將卸下能源一哥的寶座？根據調研公司 IHS Markit 一份新報告預測，下一個能源革命估計將由天然氣稱霸。

IHS 預測，今年美國天然氣產量將增長 10%，或每日 80 億立方英呎，估計至 2038 年將增長 60%。由於頁岩油革命，IHS 對美國的天然氣產業相當樂觀，該國也應成為領先的液化天然氣出口國。

迄今為止，美國每日的天然氣生產量約 810 億立方英尺，比頁岩熱潮前的每日 500 億立方英尺有所上升。如果 IHS 的預測是正確的話，2038 年美國日均生產值將擴大到 1180 億立方英尺。

美國 LNG 出口圖 / 圖：EIA

對於發電行業來說這是一個好消息，在煤炭和核電廠退出的時代，便宜的天然氣將派上用場。評級公司 Moody's 也估計，天然氣產量的增長將有可能抵消未來 5 年內退休的 35 GW 發電量。

此外，美國的液體天然氣 LNG 出口量應從去年的 19 億立方英呎成長至今年的 30 億立方英呎，有望 5 年內突破 100 億立方英呎。

天然氣也將帶動工廠和投資潮，IHS 預計 2012 年至 2020 年美國整體經濟將因天然氣革命，進而提升 1200 億美元的基礎投資。

天然氣也正在滲透運輸物流業。雖然作為汽車燃料目前不是主流但以逐漸變得更具吸引力。物流商 UPS (UPS-US) 週二 (19 日) 表示將花費 1.3 億美元購買 730 台使用壓縮天然氣的車輛和建設 5 座 CNG 加氣站。