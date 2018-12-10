強烈抗議華為案 北京召見美加駐華大使 後續行動未知

華為創辦人任正非長女、公司副董事長兼 CFO 孟晚舟在加拿大被扣押，面臨引渡到美國受審，保釋聆訊將於加拿大週一上午 10 時 (台北時間週二凌晨 2 時) 繼續。中國外交部態度轉強硬，召見美加駐華大使要求放人。

中國外交部先召見加拿大駐華大使，警告不放人後果嚴重，昨 (9 日) 再緊急召見美國駐華大使 Terry Branstad，提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部副部長樂玉成表示，美方所作所為嚴重侵犯中國公民合法、正當權益，性質極其惡劣。中方對此堅決反對，強烈敦促美方務必立即採取措施糾正錯誤做法，撤銷對中國公民的逮捕令。

中加關係惡化

事件已引發中國與加拿大的外交風波，卑詩省貿易代表團宣佈取消訪問中國，因此，在訪問日本後，直接返回加拿大，擔心中國會採取拘押行動。

中國官方媒體新華社、《人民日報》 等均發文批評加拿大侵犯中國公民權益。

樂玉成表示，「中方強烈敦促加方立即釋放被拘押人員」，「否則必將造成嚴重後果，加方要為此承擔全部責任」。

前加拿大駐華大使 David Mulroney 表示，中國和加拿大有可能凍結高層互訪交流活動，兩國自由貿易談判亦可能受到影響。「但我們也沒辦法，這就是與中國這種國家交涉所付出的代價」。

美國稱不影響談判

有鑑於中國與美加的關係緊張，早前多名美國跨國公司高層，在新加坡出席一場關門安全會議，表明許多公司正考慮制不必要的中國旅行，甚至考慮把公司會議移至中國境外。

新加坡諮詢公司德意志風險管理 (Deutsche Risk) 及安可公關顧問公司均透露，已把多個前往中國的計劃延期。

不過美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 說，孟晚舟事件對中美貿易談判影響不大，強調兩者分開。白宮首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 及貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 也相信，事件不會影響中美貿易談判。庫德洛表示，相關個案由司法部及國家安全委員會處理。