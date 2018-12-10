瑞儀11月行動裝置背光出貨達千萬片 營收63.29億元創逾3年新高

蘋果 iPhone XR 系列供應鏈陷入庫存調整命運，相關族群 11 月月減率平均 2 成，瑞儀 (6176)iPhone7/8 背光產品供應為主，受惠於降價效應，11 月行動裝置(平板電腦、智慧型手機) 出貨量重返 1 千萬片，來到 1,048.5 萬片，月增率 22.86%，單月營收 63.29 億元，月增率 8.95%，年增率 25.83%，創下 2015 年 10 月以來新高。瑞儀 11 月行動裝置 (平板電腦、智慧型手機) 出貨量約 1,048.5 萬片；IT 產品 (NB、監視器) 出貨量約 397.9 萬片，月減率近 6%，TV 背光產品出貨量 11.5 萬片，總計單月背光模組出貨量約 1,467.3 萬片，當中行動裝置背光產品成長幅度最大，由 10 月 853 萬片，成長到 11 月 1,048.5 萬片。



蘋果在 Xs、XR 上市之際，亦宣布調降 iPhone7/8 價格，平均調降至 449、599 美元，降價刺激出需求，瑞儀 10、11 月行動裝置背光產品呈現成長格局，帶動營收分別增至 58.08 億元、63.28 億元，年增率分別為 21.35%、25.93%。



另外，蘋果平板電腦、MacBook 新品拉貨潮，挹注瑞儀第四季傳統淡季營運動能，法人推估單季營收可望突破 150 億元大關，其前三季稅後淨利 32.56 億元，每股盈餘達 7 元，超越去年全年的 6.57 元，今年獲利有機會挑戰四年新高。