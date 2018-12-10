淘帝-KY營收連3月創新高 前11月已突破去年全年

中國前 10 大童裝品牌淘帝 - KY(2929-TW) 今 (10) 日公布 11 月合併營收為 7.73 億元，月增 1.18%、年增 18.3%，連續 3 個月創單月新高紀錄，累計前 11 月合併營收 60.97 億元，年增 14.34%，已突破去年全年 59 億元的營收規模，也是自上市以來連年創高。

淘帝表示，11 月營收動能主要是來自 TOPBI 品牌於中國雙十一電商購物節期間，自有的 APP 和官網商城強打限定優惠，銷售有成。

同時，淘帝陸續新增線上代理商，與全中國超過 1600 間實體銷售據點結合，採取差異化產品區隔，有效帶動電商銷售連續 3 年翻倍成長。

由於 TOPBI 品牌連 14 年站穩中國前十大童裝品牌領導地位，淘帝於 12 月再次獲中國工信部和中國紡織工業聯合會頒發「2018 年重點跟蹤培育紡織服裝自主品牌企業名單」。

展望本季和明年第 1 季，淘帝維持審慎樂觀看法，隨著聖誕節 / 元旦和農曆春節兩大銷售旺季報到，將針對 TOPBI 品牌線下各省代理商推動「百日衝刺銷售計劃」，包括持續實體通路結構、集團品牌督導，以及各省代理商共同擬訂多元行銷活動等，同時，還要精進快時尚童裝設計研發實力，15-20% 款式進行彈性創新改款，加速新款產品生產上架，拚銷售持續衝高。