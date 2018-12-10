聯強11月業績回溫 今年業績將續創新高 EPS上探4元

聯強 (2347) 公告 11 月業績，單月合併營收達 348.6 億元，較上月成長 9.1%，較去年同期下滑 9%。累計前 11 月合併營收為 3513 億元，較去年同期成長 7%。在資訊產品銷售優於預期以及通訊產品持續回溫之下，加上企業伺服器、儲存與軟體服務需求顯著攀升，今年合併營收可望逾 3850 億元，續創新高，EPS 挑戰 4 元，創 7 年新高。



聯強表示，資訊產品在 11 月貢獻營收 215.2 億元，較去年同期成長 4%；通訊產品貢獻營收 19.5 億元，年減 17%；消費性電子 41.3 億元，年減 6%；IC 元件為 72.6 億元，同比下滑 34%。



累計前 11 月資訊產品貢獻營收 2023 億元，年增 10%，佔比 58%；通訊營收 235 億元，年增 31%，佔比 7%；消費性電子產品累計營收為 342 億元，較去年同期成長 5%，佔總營收的比重為 9%；IC 元件累計營收為 913 億元，與去年同期減少 4%，佔總營收的比重為 26%。



此外，為支持電子生醫 (Bio ICT) 的研發，聯強基金會贊助國立交通大學興建的「前瞻跨領域生醫工程大樓 (賢齊館)」，於週六(8 日) 正式啟用。聯強總裁杜書伍以「巨幹新枝」形容「資通訊科技」與「生醫」的結合；期許電子生醫接棒成為台灣下一個國際級明星產業。