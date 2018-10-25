聯強攜手科沃斯 搶攻國內家居智能機器人商機

看好國內智慧家居市場，亞太資通訊配銷龍頭聯強 (2347) 與全球第二大掃地機領導品牌科沃斯 (ECOVACS) 結盟，聯手拓展「家居智能機器人」商機。聯強指出，雙方於日前共同舉辦的發表會中，一口氣推出高階、中階、入門款等三款「掃地機器人」，以及革命性產品「擦窗機器人」等四款全新機種，提供從地面到窗戶的全方位清潔，並預告將以超值高規產品，搶攻即將到來的雙 11 以及年底尾牙採購旺季。



聯強說，雙方共同的目標，是 5 年內讓掃地機器人成為全台 800 多萬戶家庭必備清潔利器。



近年來掃地機器人市場規模快速成長，據統計，2017 年全球掃地機器人市場銷售約千萬台，其中科沃斯以年銷售 300 萬台、30% 的全球市占率，暫居全球第二，並挑戰第一大。



科沃斯以其創新的 Smart Navi 智能建圖機制結合 AI 與物聯網，大幅提升遠端遙控與智能清掃能力，成為德國家庭第一選擇，在大陸更以領先的技術搭配親民的價格拿下 50% 市占。



聯強資訊事業部總經理李建宗指出，在 AI 與物聯網進入廣泛應用的浪潮下，智慧家居已成為備受矚目的明星產品。聯強積極推廣智能家居生活，選擇與科沃斯合作，除看準科沃斯在智能家居產品先進的技術研發能力外，亦看好其多次獲德國 IF 設計大獎和 CES 創新大獎的設計能力，非常符合台灣消費者注重產品外觀、高機能性與高 CP 值的選購品味。



科沃斯亞太區總經理劉文寧指出，從 2016 年到 2018 年，台灣掃地機器人從 7 萬台增加至 20 萬台，每年至少成長 20%；研究更顯示，有 31% 的台灣消費者比起購買吸塵器，更傾向於購買掃地機器人，顯示掃地機器人將成為台灣家庭在未來不可或缺的清潔管家。

