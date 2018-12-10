〈區塊鏈大應用〉中國互聯網法院運用區塊鏈 維護網路作家智財權

據報導，中國的杭州互聯網法院將運用區塊鏈技術來打擊盜版活動，以更好的維護網路作家的智慧財產權。

中國政府在杭州、北京和廣州皆設立了互聯網法院。互聯網法院致力於管理網路相關案件，允許原告在網上提起訴訟。

杭州互聯網法院在官方網站上表示，該院將「作為互聯網空間治理的孵化器、互聯網司法規則的先驅、以及處理多元化互聯網糾紛的領導者。」

杭州是中國許多線上作家的起源，據報導，有 107 位知名網路線上作家在該市濱江區的「作家村」工作。

由於網路作家經常受到盜版的侵害，同時，由於許多網路作家用筆名發表作品，因此很難證明自己就是原作者，也很難證明是由自己首發。作家通常會藉助截圖和下載內容作為證據，但由於容易偽造，這樣的證據較為薄弱。

中國杭州的互聯網法院則計劃運用區塊鏈技術建立版權制度。互聯網法院法官王江橋表示，由於「區塊鏈保證數據無法被篡改，所有儲存在司法區塊鏈系統中的數位足跡都具有法律效力，」同時也能夠追踪「作者身份、創作時間，內容和侵權證據」。

王江橋的聲明符合中國最高法院 9 月初的裁決，即區塊鏈可以合法地證實證據。

除了中國地區以外，一家俄羅斯新創公司也在烏茲別克運用區塊鏈技術建構版權網絡平台。該計畫旨在將專利數位化並儲存在區塊鏈上，進而保護所有智慧財產權。