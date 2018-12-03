〈區塊鏈大應用〉印度邦政府聯手PwC推出區塊鏈智慧財產權交易平台

據外媒報導，有著「印度矽谷」之稱的印度卡納塔克邦政府將與四大會計師事務所之一的普華永道 (PwC) 合作，建立一個運用區塊鏈技術創建的智慧財產權 (IP) 交易平台，使用者可以在該平台上申請專利，並進行專利的投資與交易。

在卡納塔克邦的一場科技峰會上，該邦的首長 HD Kumaraswamy 透露，邦政府計劃推出首個由區塊鏈技術所打造的智慧財產權註冊機構。他說道:「我們還在建立一個保護智慧財產權 (IP) 的法律架構。區塊鏈技術創建的智慧財產權平台將保護所有聰明的想法，並使其商業化。」

普華永道董事兼公共事務負責人 Saurabh Bhattacharya 則強調，全球專業服務公司普華永道將與卡納塔克邦政府合作，開發區塊鏈 IP 交易平台，該平台將簡化智慧產權擁有者與創新者的專利授權流程，具有透明性、安全性以及小範圍的操作性。同時，也有利於當地在生物科技、農業和科學技術相關領域的發展，鼓勵民眾公開創新。

一旦專利得到有關當局的驗證，投資者就可以通過內置的投標系統進行 IP 購買。同時，區塊鏈技術將確保知識產權交易的透明度和最高的安全性。

此交易平台計劃在一個月內投入運營，讓創新者和有興趣的專利買家直接在平台進行互動。該平台允許投資者進入並觀看特定專利數據，但只有專利持有人可以授予此類訪問權限，以確保相關數據的安全。

「投資者和創新者之間也將有一項保密協議 (NDA) 的規定，確保該想法的完全保密性。此交易將通過電子合約進行法律驗證。」