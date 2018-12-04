日企Q3設備投資增長4.5% 強勢寫下連8季紅

日本財務省在週一 (3 日) 發表了「2018 年 7~9 月法人企業統計調查」結果。根據這項調查，除了金融業與保險業之外，其它所有產業的設備投資額較去年同期增加了 4.5%，為連續 8 季正成長。

在日企 Q3 整體的經常性利益表現方面，今年 Q3 與去年同期相比成長 2.2%，金額為 18.28 兆。製造業為年減 1.6%，在今年是繼今年 Q1 以來的第 2 次負成長。金屬製品由於受到原物料上漲影響，還有資訊通信電子設備都呈現大幅度衰退。而在另一方面，非製造業在資訊與通訊業的支撐下，Q3 與去年同期相比增加了 4.6%。

日本 2018 Q3 法人企業統計 - 經常利益 (資料來源：日本財務省)

這次的調查結果也將反應在日本內閣府於本月 10 日發表的 7~9 月期 GDP 修正數據上。從設備投資、經常利益的調查結果來看，與上期 (4~6 月) 相較之下步調雖有變慢，而日本財物省在分析後的看法是，「景氣在整體上是呈現緩慢回復的傾向」。

有關設備投資的調查結果，製造業的去年同期比增加 5.1%，非製造業的去年同期比增加 4.2%。在製造業方面，依產業別來看，化學業、還有近來對生產用機械有大量需求的營建業，投資水準表現突出。在非製造業方面，由於在車站附近與都會區的再新開發案帶動投資，呈正成長。

日本 2018 Q3 法人企業統計 - 設備投資 (資料來源：日本財務省)

在銷售額方面，產業整體的去年同期比增加了 6.0%，為 358.88 兆日圓。由於今年日本的夏天異常炎熱，飲料的銷售量暴增，在銷售額的數字上貢獻了許多。