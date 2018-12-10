英國脫歐臨近攤牌時刻：面對周二幾乎必敗的投票 梅姨堅持不推遲

據英國《金融時報》報導，在原定於周二晚間舉行的英國英國下議院選舉中，梅將面臨着一場慘敗，已有超過 100 名保守黨議員公開表示反對其主張的退歐協議。

不過退歐事務大臣 Stephen Barclay 在周日宣稱，政府仍可以在周二正式投票前的任何時候改變主意。目前一些內閣部長已在敦促梅改變退歐方針，唐寧街還可能支持一項修正案，以解決歐洲懷疑論者的擔憂。

而包括 Boris Johnson 在內的英國退歐派認為，梅的另一條出路是在周四開始的歐盟理事會 (EU Council) 會議上尋求歐盟對退歐協議的讓步。

對此，支持退歐的前內閣部長 Iain Duncan Smith 和 Esther McVey 提到，如果梅在下議院投票中失利，並拒絕改變退歐路線，那麼其首相地位將受到質疑。

以下為 12 月 9 日發布原文：

雖然離退歐協議表決只有幾天的時間，但似乎也有可能再生變數。

據英國《星期日泰晤士報》報導，特蕾莎 · 梅的一些助手和部長們預計，她將在周一宣布推遲周二在英國下議院就退歐協議舉行的投票，因為梅計劃說服在布魯塞爾開會的歐盟領導人放寬協議條款。

此外，由於議會和歐盟部長們一再表示沒有 Plan B，因此梅很可能已經別無選擇。該報導宣稱，梅的一些內閣部長已經在計劃舉行新的公投。

不過隨後，唐寧街方面否認了該報導，一位首相府發言人說，「投票將在周二如期進行。」

一直以來，梅都在爭取國會議員對其退歐方案的支持，並宣稱不會撤回退歐的決定，也不會舉行第二次退歐公投。

她在接受《星期日郵報》採訪時曾表示，國會議員反對她與歐盟達成的退歐協議，將會對英國帶來嚴重不確定性，可能引致英國提前舉行大選，甚至出現無協議退歐。

然而梅政府卻與議會關係愈發緊張。12 月 4 日議案辯論首日，英國議會就以 311 票對 307 票結果認定，政府未能公開首席檢察官 Geoffrey Cox 提供的脫歐法律諮詢內容，屬藐視議會。這是英國曆史上首次判定政府藐視議會。

不過英國就業及退休保障大臣 Amber Rudd 本周六在接受 BBC 採訪時稱，梅的退歐協議是最佳選擇，更是唯一的退歐方案。但 Rudd 承認，目前可能還需要一個備用方案，包括類似挪威式退歐，或是舉行二次公投。

華爾街見聞曾提到，在挪威模式下，英國雖然不是歐盟成員國，但可以加入歐洲經濟區 (EEA)，繼續享受自由貿易協議。屆時工業、食品和農產品等商品依然能夠自由貿易，服務貿易也將一如既往。但這意味著對歐盟的巨大妥協和投降，這一結果也會被認為是英國和梅的失敗。

另外值得注意的是，在英國議會表決前一天，歐盟法院將於 12 月 10 日，就英國能否在 2019 年 3 月 29 日之前，單方面撤回退歐決定作出裁決。

根據里斯本第 50 條（即啟動該國脫離歐盟的條款），有退歐意向的成員國需要與歐盟進行為期兩年的協商；如果沒達成一致協議，只有全部成員同意才能延長協商時間，否則將在通知後兩年內直接退出歐盟。

也就是說，英國可在來年 3 月 29 日的期限前，無需徵求歐盟其他成員國同意，就單方面取消脫歐，以此使英國舉行第二次脫歐公投表達退歐或留歐意願。

其實民調公司 BMG Research 調查發現，自今年夏天以來，支持留在歐盟的民眾比例逐月增加，截止目前，支持留歐比率已攀升至 52%。

同時民調指出，約有半數民眾認為梅的退歐協議是「爛協議」，認為議會議員將在 11 日的投票中否決這份協議。43% 的受訪者還認為，如果議會否決掉梅的退歐協議，那麼梅應該辭職。36% 認為其不該辭職，22% 表示不知道。