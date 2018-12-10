氣立投資興建浙江氣立可科技園區 明年Q4投產 年產值達13.5億元

台灣氣立 (4555) 公告投資 1.1 億元人民幣 (約 4.95 億台幣) 的擴廠計畫，於上週六舉行「浙江氣立可科技」廠房興建動土儀式，預計明年第四季開始投產，未來可為氣立集團創造 3 億元人民幣 (約 13.5 億台幣) 年產值，2020 年將可大幅提升產品競爭力。近年來上海市各區嚴格執行環境保護政策，規模不到位之壓鑄廠因此遷廠及結束營業，氣立因而合併上游壓鑄廠邦燁，並納入「浙江氣立可科技」旗下，成為氣立集團成員。氣立指出，邦燁擁有符合現行法規的執照，並於此時擴大投資佈局，擴廠除供集團自



用外，未來也很有機會產生對外訂單集中效應。



氣立表示，12 月 7 日簽約正式取得座落於浙江省平湖市土地，並於上週六 (8 日) 由董事長游平政主持新廠興建動土儀式。「浙江氣立可科技」擴廠項目的土地面積為 4 萬平方公尺(約 1 萬 2000 坪)，廠房樓地板建築面積為 5.6 萬平方公尺(約 1 萬 7000 坪)，本項目總投入規模為 1.8 億元人民幣(約 8.1 億台幣)，其中廠房興建為 1.1 億元人民幣(約 4.95 億台幣)，規劃用以整合製程上下游及擴增產能。



氣立進一步表示，擴廠項目的廠區主要規劃為 2/3 用於氣立集團上游模具設計製造、原物料鋁壓鑄件、氣動元件製造及車用零組件生產等，並已取得相關排污執照；另外的 1/3 廠區則規劃為下游金屬表面處理製程，包含精密研磨、陽極處理及表面烤漆等，目前業已取得兩條陽極產線營業許可，將過往需要外發之製程拉回廠內，有利於本集團縮短交期降低成本。



氣立表示，本擴廠計畫預計於明年第四季開始投產，估計將可為集團創造人民幣 3 億元 (約 13.5 億台幣) 之年產值。氣立集團未來在經濟規模的產能下，可進一步整合氣動元件上下游製程，達到降低成本，控制品質及供貨速度，力拼擴大在中國市場之市占率。



氣立自結 11 月份營收 1.36 億元，分別較上月與去年同期成長 2.95% 及 2.24%；累計前 11 月營收 15.79 億元，年增率為 18.16%。

