卓越Q3純益年減逾3成 前3季EPS 4.9元 Q4續推升教育事業佔比

教育集團卓越 (2496-TW) 今 (15) 日公布第 3 季財報，第 3 季稅後純益 2470.3 萬元，年減 37.45%，每股稅後純益 1.42 元；前 3 季稅後純益 8531.4 萬元，年減 27.64%，每股稅後純益 4.9 元。卓越表示，第 4 季將持續推升教育事業比重，盼能由目前的 77% 持續增加。

卓越第 3 季合併營收 2.29 億元，年增 1.48%，毛利率 44.22%，年減 5.88 個百分點，營益率 9.74%，年減 8.49 個百分點；稅後純益 2470.3 萬元，年減 37.45%，每股稅後純益 1.42 元。

卓越前 3 季累計營收 6.76 億元，年增 16.81%，毛利率 48.75%，年減 2.6 個百分點，營益率 14.29%，年減 7.12 個百分點；稅後純益 8531.4 萬元，年減 27.64%，每股稅後純益 4.9 元。

卓越表示，第 3 季受惠旗下教育事業持續完善 K-12(幼稚園至高中) 領域布局，加上轉投資顧問收入穩定挹注，帶動整體營收表現刷新歷年同期新高水準。其中，教育事業與光纖事業營收比重分別為 79％與 21％，雖然光纖事業短期受部分訂單遞延出貨影響，惟教育事業隨著國中部在招生、開課等皆保持良好成績，帶動第 3 季國中部營收比重年增逾 4 個百分點。

從獲利表現來看，卓越指出，為因應教育事業未來擴張與鞏固教育事業師資及平台價值，使第 3 季營業成本略微提高，加上為傳統學生招生旺季，加大廣告行銷資源投入，帶動營業費用增加，但在國中部在招生保持良好成績下，學員陸續開課的效益可望逐步顯現。

展望第 4 季，卓越表示，光纖事業遞延訂單恢復過去出貨水準，帶動整體產能稼動率提升；教育事業方面，國、高中部的開課表現續佳，並已開始準備明年 1 月大學學測，以及國、高中寒假等課程規劃，盼能持續推升教育事業營收比重由目前的 77％持續向上。