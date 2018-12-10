盤前財經大事搶先讀2018年12月10日

今日操盤前瞻

主計總處發布 10 月薪資統計

經濟部發布第 3 季製造業投資及營運概況調查

法說會：東鹼、凱撒衛、冠西電、櫻花建、帝寶

減資後新股掛牌：漢唐、益通

增資股上市：公準

〈台股風向球〉看川普臉色的行情難測 靠邊作帳邊結帳洗獲利

原本川習會對市場釋出利多後，不少分析師看好 12 月投信作帳行情就此啟動，不料上周行情才好一天，馬上就有華為黑天鵝襲擊，華為影響台股供應鏈廣泛，儘管法人想建部位，卻也透露，難度相當高，尤其電子股波動劇烈，因此建議投資人提高風險意識，暫時採取邊作帳邊結帳的方式洗獲利。閱讀全文...

〈觀察〉嚴凱泰時代結束裕隆股價卻大漲？關鍵或在納智捷的未來

裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰 12 月 3 日因癌症驟逝，然而，裕隆 (2201-TW) 一周來股價大漲逾 1 成，多數說法是接班底定穩軍心，或是股價低於淨值太多所致，然而，裕隆股價連跌超過 7 年，本周股價卻有買盤積極進場，揣測關鍵因素之一，在於納智捷的未來。閱讀全文...

〈觀察〉華為若遭制裁 網通砍單潮恐又快又急

華為財務長孟晚舟因違反美國對伊朗的制裁禁令，在加拿大遭逮捕，市場憂美國將再次祭出制裁手段，若制裁成真，恐將出現「立即性」的砍單潮，不過中長期來看，整體 5G 市場需求依舊，對分散客戶的業者來說，影響程度較小。閱讀全文...

標普出現死亡交叉 分析師：是進場良機 但恐不適合這個牛市

FactSet 數據顯示，標準普爾 500 指數中的死亡交叉出現在 50 日均線 2759.28 低於 200 日移動均線 2762.02。這種走勢的出現，正逢股市和固定收益市場出現一系列看跌模式，凸顯了對長達 10 年的股票牛市持久性的擔憂，以及對經濟自 2007-09 年金融危機以來呈現的中長期強勁表現。閱讀全文...

英國週二議會脫歐投票 應定英鎊去向

英國脫歐協議最終可能被描述為，不僅是英國首相梅伊 Theresa May 的成敗，也是英鎊的關鍵。週二議會對該協議的投票可能與脫歐公投本身一樣具有影響力。投反對票將有很多內涵，其中一個內容包括第 2 次脫歐公投的可能性。閱讀全文...