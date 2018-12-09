〈台股風向球〉看川普臉色的行情難測 靠邊作帳邊結帳洗獲利

原本川習會對市場釋出利多後，不少分析師看好 12 月投信作帳行情就此啟動，不料上周行情才好一天，馬上就有華為黑天鵝襲擊，市場上誰都說不準年底前還能有作帳行情、抑或結帳提前報到，誰都無法預測川普下一刻會有什麼驚人之舉，由於華為影響台股供應鏈廣泛，儘管法人想建部位，卻也透露，難度相當高，尤其電子股波動劇烈，因此建議投資人提高風險意識，暫時採取邊作帳邊結帳的方式洗獲利。

美中國際局勢變化莫測，原先川習會後給出 3 個月的貿易戰休兵期，令市場鬆了口氣，全球股市齊漲慶祝，但才一天好光景就傳出中國華為創始人任正非之女孟晚舟在加拿大被捕，美中關係立刻陷入高度緊張，一波又一波的不確定訊息襲來，使避險情緒升溫。

從中興事件來看，美國商務部 4 月中旬宣布中興違反和解協定，並對其開始實施長達 7 年的出口禁令後，之後中興通訊股價 1 個月重挫超過 50%，儘管隨後觸底反彈，至今仍未回到起跌點。

這次華為事件引發的震撼度，更令市場憂心，不僅難一朝一夕可平息，甚至有分析師認為，貿易戰層次已提升為科技戰，恐有更多的台廠供應鏈因此受衝擊。

法人表示，不能說年底前已經沒有作帳行情，現在的低接買盤顯然是看好元月，接下來先看大盤能否守住 11 月 9616 點低檔，若跌破，台股不排除會再引發新一波賣壓。

觀察上周外資動態，主要仍是拋售大型電金權值股，並買進富邦 VIX 避險，賣超前 10 大分別為聯電超過 8 萬張、新光金 7.5 萬張，鴻海、元大金和國泰 A 級公司債遭賣 5 萬張上下，旺宏、第一金和富邦金遭賣 3 萬餘張，統一和中美晶則賣超超過 2 萬張。

外資買超前 10 名為富邦 VIX 近 6.3 萬張，群創、富邦中國政策債、長榮、元大滬深 300 正 2 均超過 2 萬張，友達、欣興逾 1.5 萬張，華航、元大美債 20 年和臺企銀買超 1.3 萬張。

整體來看，短線避險意識必須提高，靜待華為事件的變化，並留意外資籌碼動向。