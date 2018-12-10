英國週二議會脫歐投票 應定英鎊去向

本週英鎊將會提供投資人較多的數據，包括週一 (10 日) 公布的 10 月 GDP、貿易、和生產數據，週二 (11 日) 公布的就業數據。雖然這些數字通常提供了充足的中短期方向，但重點將放在 12 月 11 日 (週二) 英國議會對脫歐協議的投票，無論結果如何，這將使貨幣價格移動。上週英鎊兌美元下跌 0.18% 至 1.2726 美元。

英鎊兌美元價格趨勢圖 / 圖：xe

英國脫歐協議最終可能被描述為，不僅是英國首相梅伊 Theresa May 的成敗，也是英鎊的關鍵。週二議會對該協議的投票可能與脫歐公投本身一樣具有影響力。投反對票將有很多內涵，其中一個內容包括第 2 次脫歐公投的可能性。

議會上週開始進行辯論，多次投票反對梅伊，使外界猜測是否最終國會議員不會批准這項協議。梅伊通過其發言人多次重申，除簽署的協議外別無選擇，並且無意延長「第 50 條」，也就是英國脫歐的程序。

對於美元來說，這本週將會是繁忙的一週，關鍵數據包括週一的 10 月 JOLT 職位空缺，以及週二的 11 月批發數據，和週三的消費者價格通膨 CPI 數據。週四的進出口價格指數和每週申請失業救濟人數不太可能產生重大影響。週五的數據包括 10 月商業庫存、11 月零售銷售、工業生產數據以及 12 月私營部門 PMI 數據。

市場也可能猜測美聯準會是否會對 2019 年的利率前景更為溫和或鷹派。美元現貨指數上週週收跌 0.78% 至 96.514 美元。

歐元方面，關鍵數據包括週一和週二公布的德國 10 月貿易和經濟景氣數據，週三的歐元區工業生產數據，以及週五推出的法國、德國、和歐元區 12 月私營部門 PMI 數據，以及歐元區第 3 季度工資增長數據。雖然 11 月通脹數據可能會被忽略，但市場預期歐洲央行 ECB 的貨幣政策應有更多變動，和 ECB 的新聞發布會。上週歐元兌美元上漲 0.55% 至 1.1379 美元。

對於歐元而言，重點將放在週四 (13 日) 的 ECB 政策決定和最重要的行長德拉吉 Draghi 新聞發布會上。市場預計歐洲央行將結束資產購買計劃，並轉向利率和存款利率的遠期指引。