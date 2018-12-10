美元指數持續走低 人民幣中間價報6.8693下調29點

新浪財經訊 12 月 10 日，美元指數持續走低，人民幣中間價報 6.8693 ，下調 29 點，上一交易日中間價報 6.8664 ，在岸人民幣上一交易日收報 6.8798。

非農不及預期 美聯儲本月加息生懸念？

上周美聯儲主席鮑威爾暗示，美國的基準利率已接近 “中性” 水準，市場一度認為美聯儲將在 2019 年暫緩加息。此後高盛等華爾街機構認為，鮑威爾的講話被市場解讀“過頭”，美聯儲對美國經濟增長前景預期以及對漸進加息的偏好基本保持不變，2019 年美聯儲仍在加息路徑之上。

12 月 7 日公佈的 11 月份美國非農就業資料弱於市場預期，意味著火熱的就業市場略有降溫趨勢。加之美聯儲部分決策層釋放的鴿派言論，美聯儲貨幣政策前景預期再生變數，市場甚至對美聯儲 12 月加息與否都開始產生了疑問。

本周關注英國議會脫歐表決和義大利預算案

本周將迎來中國資料大禮包、美國 CPI 及零售銷售資料，歐洲央行將公佈 12 月利率決議。歐洲央行決策者正在討論 2019 年逐步退出刺激計畫的想法，一些議員的偏好是，將上調存款利率作為退出刺激計畫的開始。油市方面，將迎來 EIA、OPEC 及 IEA 三大原油月報。

英國議會脫歐投票表決脫歐協定及義大利預算案仍為焦點。週一（12 月 10 日）英國議會將對脫歐法案投票，市場擔憂英國議會否決首相的脫歐發放英鎊整體承壓。而英國政府官員高位超級市場在脫歐前增加商品的庫存，儘量達到最大化。

週一義大利上議院將對預算案投票。義大利為了避免歐盟懲罰將調整 2019 年的預算赤字，預期赤字將調整到 2% 左右，已達到歐盟的要求。該預算案已經在上周於下議院輕鬆過關，預計在民粹主義情緒愈發盛行的情況下，闖關上議院似乎難度也不大，但歐盟對此的反對態度也很明確，歐元短線料走疲。