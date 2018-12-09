減產協議油價反彈 台塑四寶明年Q1產品利差空間仍有待觀察

受到美中貿易戰影響，市場需求趨緩，加上油價重挫拖累，台塑四寶中均認為第 4 季營收將較第 3 季衰退，而明年首季適逢農曆春節假期，工作天數減少，四寶營收預期也將較本季衰退。即便在產油大國達成減產協議的消息激勵下，油價最新報價反彈回升，為塑化產業增添利多消息，但全球整體經濟成長動能已不如先前預期，明年石化產品利差空間能否持穩，仍有許多變數待觀察。

由於各國大量增產，但需求不如預期，國際油價從 10 月初起跌，11 月跌勢逐漸擴大，布蘭特原油從 10 月初高點約 86 美元一路下挫，11 月底更跌破 60 美元大關，10 月初以來跌幅已逾 3 成，除創近 1 年來低點外，也中止近 1 年來逐季走揚的態勢。在原油走跌下，石化產品價格同步下修，塑化廠利差空間因而縮減。

然而，油國組織與夥伴國 (OPEC+)12 月 7 日已於維也納，達成比原先預期規模更大的減產協議，包括石油輸出國家組織 14 個成員每日共減產 80 萬桶，及俄羅斯與其他 9 個非 OPEC 成員國每日減產 40 萬桶，等同每日減產量共達 120 萬桶，該協議從明年 1 月 1 日起生效，並於明年 4 月重新評估此項協議。

產油大國達成減產協議的消息傳出，國際油價應聲大漲。從最新報價來看，布蘭特原油上揚 2.7%、收在每桶 61.67 元，成功站回 60 元大關，為近來疲弱的油市帶來好消息，對塑化產業來說也增添利多。不過，台塑董事長林健男本月初也指出，多家國際機構相繼調降明年經濟成長預測，在經濟成長趨緩下，將影響明年石化產品需求與行情，產品利差空間將會縮小。

在本月初的業績發表會上，四寶仍維持先前對第 4 季的展望預期，認為獲利表現恐難延續上季火熱態勢，再創歷年同期新高或次高紀錄，也相對保守看明年第 1 季。由於第 1 季適逢農曆春節假期，工作天數減少，出貨量也隨之減少，加上終端消費需求趨緩，預期營運將會再較今年第 4 季衰退。

也就是說，即便國際油價止跌回升，美中貿易戰也暫時休兵，使市場觀望氣氛趨緩，激勵遠東區五大泛用樹脂現貨行情報價反彈，為塑化廠產品利差增添想像空間，但在全球整體經濟成長動能已不如先前預期下，利差空間能否持穩，仍有許多變數待觀察。