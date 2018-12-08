〈跟六都市長學理財〉聯準會明年緩升息機率大 聚焦新興市場表現

九合一選舉落幕，準六都首長也跟著誕生，其中台北市長柯文哲名下投資數檔中國基金引起外界關注，理財專家建議，2019 年可能面臨聯準會放緩升息步調，屆時可多留意新興市場表現。

根據台北市長柯文哲名下財產申報資料，所持有四檔基金中，其中又以「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」與「貝萊德中國」等陸股基金最受矚目，但受到陸股表現疲弱影響，導致這三檔中國基金績效也欠佳，今年以來仍是負報酬。

一般受薪階級或許不比政府首長，有較多的資金本錢可以投資，但仍可透過每個月定期定額投資基金的方式，慢慢幫自己累積財富。但面對市場波動劇烈，加上美中貿易戰消息面干擾不斷，明年投資人該怎麼尋找投資契機呢？

富蘭克林證券投顧認為，明年第 1 季盤勢焦點將聚焦貿易紛爭、景氣面與聯準會政策，金融市場受到中美貿易談判與經濟數據等消息面牽動下波動仍大，但近期聯準會釋出可能放緩升息步調的鴿派訊號，市場亦預期中國將推出較具規模的財政擴張或調降存準率等刺激措施，這些都將有助於發揮穩定全球經濟及金融市場的效果。

富蘭克林證券投顧指出，第 1 季策略首重「抗波動」，建議建構「DNA」投資防身術，「Defensive 防禦配置」首選全球債券型基金、公用事業產業型基金、美國平衡型或多空策略型基金，強化資產組合的避震效果，「Nice Value」看好新興市場當地貨幣債券型基金的高債息與匯兌收益空間，並透過全球股票型基金精選投資璞玉。

另一方面，股市波動環境提供「Active」靈活操作空間，積極者可留意美國股票、大中華及亞洲中小型股票基金的震盪加碼機會。

整體而言，2019 年全球經濟放緩，但不至於衰退，但不同於 2018 年美國經濟表現一枝獨秀，但明年聯準會可能放慢升息步調，屆時可能終結強勢美元局面，提供美國以外資產表現空間，新興市場或有機會風雲再起。