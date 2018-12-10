基金開箱文》摩根環球高收益債券基金大剖析

高收益債是大多配息投資人的最愛，而相較於美國高收益債券，全球高收益債券多納入了其他國家的高收益債券，因此國家風險較為風散。除了知名度極高的聯博全球高收益債券基金之外，還有一檔全球高收益債券基金也默默地受到許多台灣投資人的愛戴，那就是「摩根環球高收益債券基金」，此篇文章就來帶大家看看這檔基金各方面表現如何。

1. 短中長期績效比一比

首先，當然先來看基金各天期績效，摩根環球高收益債券基金在短中長期績效幾乎都是在前三名，只有近期小小下跌一名。而且，如果以定時定額三年來看，摩根的績效也是居冠。

全球高收益債券類別，短中長期績效表

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2018/12/7，績效表現截至月底，同類組為晨星境外全球高收益債券組別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

基金 3 年年化波動率僅有 4.34%，小於指數的 5.24% 和同類平均的 4.50%。如果以同時考量風險和報酬 CP 值的夏普值來看，摩根環球高收益債券的分數甚至是同類組中最高的。

三年年化夏普值比一比

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，2018/12/7，同類組為晨星境外全球高收益債券組別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 管理費用比一比

值得長線持有的基金，費用率絕對不可以太高，除非高費用能創造更好的績效，否則較高的費用長期下來只會拖累績效表現。把同類別攤開來看，摩根的管理費用也是很低。

管理費用比較

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2018/12/7，同類組為境外晨星全球高收益債券組別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 配息比一比

台灣投資人偏愛高配息的商品，因此配息率也必須被檢視。摩根在同類組中坐落第五名，看來配息率並不是此檔基金的強項。但許多大型資產管理公司都會以「配息合理，且不傷害本金」為優先考量，而不是配息率，對於在意累積報酬的投資人來說，反而不是一件壞事。

最新配息率（僅考慮美元級別）

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，2018/12/7，同類組為境外晨星全球高收益債券組別，上圖僅列示出同系列基金中最高配息的股份類別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

4. 抵禦未來的風險能力

存續期間可以衡量投資組合受到利率變動的敏感程度，在未來升息的環境中，可以做為基金受到利率風險影響的指標。而摩根基金平均有效存續期間為 3.7 年，低於美銀美林全球高收益債券指數的存續期間 4.01 年（由於同類基金在晨星揭露此資訊的基金未超出半數，因此與指數比較較公平），因此較能抵禦未來利率上升的風險。

由於高收益債與景氣高連動的特性，我們也應留意基金在牛、熊市表現的狀況，而「上漲獲利率」以及「下跌防禦比率」（Upside Capture Ratio and Downside Capture Ratio）可以做為兩種市場狀況的參考指標，根據下圖，摩根基金在上漲的時候表現與同類型平均水準相近，但是在市場下跌的時候，抗跌的能力則相當出色。

上漲獲利率（％）：數值越高，表示市場上漲時越會漲

下跌防禦比率（％）：數值越低，表示市場下跌時越抗跌

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，2018/12/7，同類組為境外晨星全球高收益債券組別。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨點評

摩根環球高收益債券基金沒有超高的配息率，但有領先的績效與低廉的管理費。而在未來經濟成長緩和，但波動持續加大的市場狀況下，挑選漲時會漲、跌時抗跌的基金會比較適合，而這檔基金似乎就有這樣的特質。如果你也偏好高收益債，那這將是值得你留意的一檔基金。

鉅亨精選基金

>> 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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