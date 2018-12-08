週五 (7 日) 最新非農就業報告不如預期、美中貿易緊張局勢缺乏具體進展，美股賣壓出籠，美股四大指數全面重挫，道瓊抹去今年漲幅，單週狂瀉逾 1000 點，與 S&P 500 與那斯達克指數創 3 月以來最大單週跌幅。

週五 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 558.72 點，或 2.24%，收 24388.95 點。

S&P 500 指數下跌 62.87 點，或 2.33%，收 2633.08 點。

那斯達克指數下跌 219.01 點，或 3.05%，收 6969.25 點。

費城半導體指數下跌 44.97 點，或 3.74%，收 1157.86 點。

道瓊 30 個板塊均走低；S&P500 指數中，11 個板塊幾乎淪陷，非必需消費品跌幅最大 (2.54%)，再來是為工業與健康護理股，防禦性類股僅公用事業倖免。

S&P500 指數中，11 個板塊幾乎淪陷 (圖：finviz.com)

科技股流血不止，蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 微軟 (MSFT-US) 皆下跌至少 3%。

蘋果、Alphabet 週五抹除今年漲幅。中國智慧型手機市場放緩的擔憂，摩根士丹利下調蘋果目標價至 236 美元，這是本週繼羅森布拉特證券 (Rosenblatt) 和匯豐 (HSBC) 後，第三家投行下調蘋果目標價。

本週接連三家投行下調蘋果目標價。(圖：AFP)

Alphabet 近來備受市場關注，Google 執行長 Sundar Pichai 將出席美國國會眾議院司法委員會的聽證會。Google 最近還因性騷擾不當政策、臨時契約工待遇不滿而發生員工暴動。

半導體類股進入重災區，AMD (AMD-US) 狂瀉 8.64%；Nvidia (NVDA-US) 股價跳水 6.75%；Intel (INTC-US) 下跌 4.40%；美光 (MU-US) 重挫 6.26%；IBM (IBM-US) 走低 3.66%。

OPEC 與盟國達成協議，在 2019 年的前 6 個月每天減產 120 萬桶，能源類股跌勢收斂。

受到美債殖利率持續下滑壓力，銀行股表現持續動盪。美國銀行 (BAC-US) 下跌 3.27 %；高盛 (GS-US) 下跌 2.45%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.61%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.81%。

台股 ADR 僅中華電信微幅上揚。日月光 ADR (ASX-US) 下滑 1.83%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.92 %；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.68%；中華電信 ADR (CHT-US) 小漲 0.06%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.46%。

波音 (BA-US) 和開拓重工 (CAT-US）等貿易敏感股各別下滑 2.62 %、3.79%。

華爾街分析

最新非農就業報告顯示就業人口和薪資增幅皆遜於預期，說明經濟活動有所放緩，華爾街開始熱議。

加拿大帝國商業銀行的分析師表示，11 月非農就業報告具有建設性，為 12 月升息鋪平了道路，並補充說，隨著經濟接近充分就業，就業增幅下降並不令人意外。

美中貿易緊張局勢方面缺乏具體進展，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五稱，若談判順利，川普將考慮延長 90 天關稅休戰；反中鷹派白宮貿易政策顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 則提到，如果在 90 天內美中未達成協議，美國官員將繼續提高關稅稅率。

Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示，市場已經從敏感度為零的時期轉變為頭條新聞的過敏期。我們現在處在一個沒有人知道哪條路向上，哪條路向下的狀態。

金融機構 Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 表示：「不幸的是，我們仍需克服這種波動，從現在到年底，有兩大障礙：第一，聯準會需要溫和升息，市場承受不住鷹派突襲。此外，我們還需要在全球貿易方面保持一些表面上的平靜。」