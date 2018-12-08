道瓊下跌逾450點 白宮鷹、鴿派紛紛喊話

週五 (7 日) 美國股市大幅下挫，弱於預期的非農就業報告、中美貿易緊張局勢，使得道瓊盤中下跌超過 450 點，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五 (7 日) 受訪時表示，如果美中貿易談判取得良好、穩定的進展，川普將考慮延長 90 天的美中關稅休戰期。

上週末，川普和中國國家主席習近平同意停止貿易停火，因為談判仍在繼續，對彼此進口商品不徵收新的關稅。美東時間週五 (7 日) 早上，川普在推文寫道：與中國的貿易談判非常順利。

庫德洛亦表示，與中國的貿易談判非常有希望。我們願意相信 (中國) 但要確保其遵守承諾。

然而，在鴿聲四起同時，反中鷹派白宮貿易政策顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週五接受媒體訪問時提到，如果在 90 天內美中未達成協議，美國官員將繼續提高關稅稅率。

白宮貿易政策顧問納瓦羅 (圖：AFP)

市場正在密切關注美國與中國的貿易戰的發展，華為 CFO 被捕被視為對美中貿易休戰的一大打擊。

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟在上週六 (1 日) 在遭加拿大扣押，她因違反美國對伊朗的貿易制裁而被捕，同一天，川普和中國國家主席習近平在阿根廷 G20 期間舉行晚宴，共同商討美中貿易問題。

華為財務長孟晚舟是華為創辦人任正非之女，美國在貿易休戰敏感時間出手，為美中貿易增添緊張局勢。

庫德洛對此表示，華為 CFO 被捕將不會影響美中貿易談判。

庫德洛疾言反問：「美對伊朗實施這些經濟制裁，為何不該強制執行呢？然而，庫德洛向在華美企表示：我不會僅僅依靠華為來阻止業務往來或破壞業務。」

對此議題納瓦羅認為，儘管承認孟晚舟被捕時機不太尋常，但行動是合法的。