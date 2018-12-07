〈華為CFO被捕〉華為風暴涉及銀行欺詐 逮捕行動川普先前不知情？ 

華為財務長孟晚舟遭捕原因曝光！多家外媒週四 (6 日) 傳出，華為首席財務長孟晚舟試圖透過匯豐控股進行一系列交易，涉嫌違反美國對伊朗的貿易制裁，報導稱孟晚舟遭捕是華為違反銀行法調查的一部分。

據消息人士透露，監察機構 Exiger 將有關華為非法交易證據傳交給紐約東區的聯邦檢察官後，這起事件開始有了巨大的突破進展。

孟晚舟是華為創辦人任正非之女 (圖：AFP)

2012 年，匯豐支付了 19.2 億美元並與美國司法部簽為期 5 年的延期起訴協議，以審查其防止洗錢和違反制裁，去年底匯豐已脫離起訴的可能性。

美國司法部早前要求匯豐聘請監察機構 Exiger 負責評估匯豐控股反洗錢和制裁控制措施，其中調查包括華為利用匯豐控股涉及與伊朗的非法交易。

至少從 2016 年，美國就開始關注華為是否違反美國對伊朗的貿易制裁。由於企業禁止使用美國金融系統向受制裁國家提供商品和服務。專家表示，如果電話和電信設備製造商進行此類交易，然後誤導匯豐銀行該公司交易的真實意圖，可能會涉及銀行欺詐罪。

孟晚舟被捕消息傳出後，中國抗議「違反人權」，華為稱不知道首席財務長有任何不當行為，並拒絕回應華為涉及銀行詐欺一案。

加拿大司法部門建議在週五 (7 日) 舉行法庭聽證會，若確立涉及違反伊朗的貿易制裁，孟晚舟可能會被引渡到美國。

全球股市震盪

全球股市週四 (6 日) 大幅下挫，中美兩國好不容易願意重回談判桌並提出 90 天關稅休兵，但市場擔心華為風暴可能促使美中貿易緊張局勢升級。

週四美股時段，由於匯豐捲入華為風暴，拖累匯豐 ADR 盤中重挫達 6%，隨後收斂跌幅。

逮捕行動川普先前不知情？

川普國家安全顧問 John Bolton 在接受國家公共廣播電台 (NPR) 採訪時表示，他事先知道加國逮捕活動。但白宮一名官員週四 (6 日) 表示，上週六 (1 日) G20 川習會晚宴前，美國總統川普並不知道美國要求加拿大引渡孟晚舟至美國事宜。

儘管如此，市場普遍認為華為一案將導致美中衝突加劇。雖然美國經常要求盟國引渡毒梟、軍火武器交易商和其他罪犯，但逮捕中企高層相當罕見。