〈跟六都市長學理財〉三種受薪階級資產大不同 也可當自己的存款王、保單王

歷經激烈選戰，六都新任市長誕生，而新市長的財產也全都露，其中，台北市長柯文哲可說是六都首長中的「存款王」，台中新市長盧秀燕則是「保單王」，也許一般受薪階級資產不比市長，但是可以跟著新市長學理財，學習當屬於自己的存款王、保單王。

受薪階級主要分為職場新鮮人、三明治族、屆齡退休族，考量新鮮人能運用的資金有限，養成記帳的好習慣很重要，如此一來才能明白金錢流向，對自己支出更有概念，才能明確運用資金，除了好好記帳，有錢人的理財術是：「先儲蓄再支出」，先決定好每個月的儲蓄額度，再反推一個月能有多少的開銷，例如：將收入 50% 用於活必要開銷、20% 用於娛樂與緊急需求、30% 拿來儲蓄投資，就能成為自己跟自己賽跑的儲蓄王。

而三明治族與屆齡退休族則可在不影響目前生活品質的情況下，善用投資型保險商品的特性，以較低的保費擁有壽險保障外，還有機會靈活運用長期累積的保單帳戶價值，也可以視個人需求附加醫療和意外險，提供不同人生階段的保障與財務需求。

保險除了是保障，也是節稅好管道，不管資產多或是少，只要需要申報個人綜合所得稅，都別忘了保費可以列入列舉扣除額。

保險業者指出，包含各種人壽保險、健康保險、傷害保險與年金保險等，以及因職業不同而加保的勞工保險、軍公教保險，或是沒工作期間繳的國民年金保費，其它最容易被忽略的像是出門旅遊投保的旅行平安險、或是自費投保的團險、學生平安保險等，都可以列入每年的保費列舉扣除額。

不過，可以列舉扣除額的保費僅限於人身保險，其他像是汽車險、住宅火險等財產保險則不能被列入可扣除額，目前政府提供每人每年的保費列舉扣除額額度是 2.4 萬元為限。

此外，保險業者提醒受薪階級，保險通常都是做為長期資產配置的工具，投保後如未持續繳費有可能會影響保單效力；保單帳戶價值會隨所選擇的投資標的績效而波動，並不是保證給付的項目，建議民眾可按自身的風險承受程度，選擇適合的投資標的，才能讓保險商品符合人生規劃的需求。