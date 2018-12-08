〈觀察〉信用卡促銷優惠刷旅費 破解7大文字陷阱

台北國際旅展、高雄冬季旅展剛過，但各大旅行社還有線上旅展，12 月中則由台中烏日旅展接棒，著眼於跨年四天、農曆年九天的連續假期，很多民眾都會規劃旅遊，各種信用卡促刷活動也趁勢搶客，不過，各種刷卡優惠活動多少會設一些門檻和條件，若沒注意到這些「陷阱」，小心好康就從手中溜走，或是看得到、吃不到，持卡人得先搞清楚遊戲規則。

陷阱 1：非全卡別皆適用

部分銀行積極宣傳旅遊優惠活動，但為了控制成本，不會讓全卡友都能參加，有些現金回饋較高、權益較好的卡片，會排除在優惠旅遊活動之外，不過，載明排除適用的信用卡卡別等相關說明，卻常常藏在密密麻麻的注意事項中，卡友一不注意、刷錯卡，就與優惠活動擦身而過，因此要刷卡前可以詢問銀行了解清楚。

陷阱 2：留意活動回饋限制，是否限定須分期

常有銀行推出旅遊刷卡滿額享回饋的活動，但需留意是否有限制要「單筆分期滿額」或是「累積分期滿額」，有不少銀行限定分期適用，倘若卡友一次付清沒分期，就會因不符合資格，拿不到回饋。

陷阱 3：留意是否有指定配合的旅行社

別看到旅遊回饋就傻傻刷下去，要留意該銀行是否有指定配合的旅行社、有沒有限定行程，如果有特別指定，就必須到指定店家刷卡、選定指定行程才能享有刷卡優惠。

陷阱 4：留意是否需要登錄

現在多數銀行舉辦促刷回動，都會要求先「登錄」，一來可以鼓勵卡友刷到可以登錄的門檻，二來也可以控制成本，因此民眾刷卡時，須留意是否需要登錄，如果忘了要「登錄」，再高的現金回饋都享受不到。

陷阱 5：確認飯店優惠是否平、假日皆適用

有些銀行與飯店合作推出的促銷專案，僅限平日使用，假日就會要求加價。此外，還有些銀行打出每人只要多少錢的超低價優惠字眼，但其實能接受預訂的房型，卻是至少要 4 人房以上的大房才能享有優惠，因此刷卡前可要看清楚相關規則。

陷阱 6：買機票享優惠，留意艙等或出發時間限制

部分銀行會與航空公司推出刷卡促銷機票優惠，但出發時間比較冷門，或是艙等也有限制。此外，線上刷卡訂機票，當天搭機至現場取票時，需攜帶信用卡，或是持卡人的親簽授權書，否則可能無法取票，也需特別注意。

陷阱 7：使用機場接送，是否有期限

機場接送是非常實用的刷卡優惠，但常見有刷卡後 2 或 3 個月使用完畢的使用限制。機票愈早買通常愈便宜，若早早規劃了年度旅遊並且已經刷卡，要留意機場接送也要提早訂，以免使用權益過期就沒了。