瓦斯桶開關出貨旺季 關中11月營收月增逾25%

適逢傳統瓦斯桶開關出貨旺季，全球熱源居家產品大廠關中 (8941)11 月營收較上月成長逾 25%，達 2.23 億元，年增 11.37%；累計今年前 11 月營收 23.7 億元，年增 2.03%。關中表示，隨著主要客戶拉貨力道加大，推升 11 月瓦斯桶開關銷售較去年同期增加 17.43%，是貢獻關中 11 月營收表現較上月大幅成長、且整體開關閥業務占比提高至 55% 的重要關鍵。在戶外烤肉爐業務方面，關中指出，11 月旗下美國自有通路 Barbeques Galore 平均單店營收持續站穩 13 萬美金水準，凸顯集團產品結構調整、門市通路優化，及代工(ODM) 及自有品牌 (OIM) 經營策略發酵，未來隨著經濟規模放大，可望挹注集團良好的成長動能。



關中進一步指出，看好北美地區政府對於瓦斯桶安全性重視，針對瓦斯桶在定期檢修、安全性開關設計認證及法規規範趨嚴，將有利於符合認證之安全閥業者良好的銷售環境。關中旗下瓦斯桶開關產品銷售地區集中美國，為全球前五大專業合格安全閥業者，與美系主要客戶長期保持良好合作關係，穩定維持長達三個月的訂單能見度，預期隨著客戶訂單需求每年穩定成長，有助於提供關中穩定營收來源。



展望 2018 年第四季，關中維持審慎樂觀看法。看好第四季瓦斯桶開關出貨可望持續挹注整體營收有優於去年的表現成長，奠定集團營運良好基石；其次，未來將持續發揮戶外烤肉爐業務「研發─製造─品牌─通路」的垂直整合優勢，搭配售後客服中心設置，有利於自市場端獲取消費者意見，連帶往上游反饋至產品研發、設計，彈性開發符合市場需求產品。



此外，針對旗下自有環保熱源居家品牌「Lovinflame」，關中則提到，目前已順利於國際知名 Amazon 電商平台上架銷售，並規劃於 2019 年第一季參加 Las Vegas 冬季居家用品展，以期透過品牌知名度提升，尋求更多異業結盟與經銷合作機會。