美吾華.華特.安克生技集團今 (7) 日舉辦聯合法說會,其中美吾華 (1731-TW) 執行長賴育儒表示,美吾華向來以染護髮產品為主,市面上知名的「美吾髮」系列產品在市面上就佔了 3 成,未來將聚焦自有品牌的經營,並持續著墨代理。

賴育儒表示,美吾華採取一條龍模式,不論是研發、製造、市場行銷或銷售,都有內部部門分頭進行,除市面上常見到的快速護髮染髮霜與葵花亮澤護髮霜外,下個月月初也會有一項新產品上市。

此外,賴育儒指出,美吾華在彩染市場也獲得佳績,成為市場的銷售冠軍,此外,嗅到電商的快速成長,在電商方面也有規劃,目前網路洗髮精約佔台灣市佔率第 5 名。

賴育儒說明,美吾華從 B to B 到 B to C 的自營通路,是透過不斷的吸收市場的意見修改而來,內部強調行銷能力,除產品本身的需要之外,懷特新藥與安克生醫若需要行銷通路,也能夠透過美吾華的團隊協助幫忙。

美吾華旗下的博登藥局也是重點之一,博登藥局是台灣處方箋配藥最大的連鎖藥局,並與近 200 家藥局協同合作,不過最近藥局通路面臨更多挑戰,未來會考慮朝向複合式發展。