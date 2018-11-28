小米與宜家達成全球戰略合作 股價午盤上揚逾4%

MIDC 2018 小米 AIoT 開發者大會今 (28 日) 在北京召開。在本次大會上，小米與宜家達成全球戰略合作，宜家全系智慧照明產品都將接入小米 IoT 平台，支援米家 APP 及小愛同學語音控制，12 月開始在中國落地。

小米董事長雷軍在大會開幕演講時稱，AI+IoT(簡稱 AIoT) 是小米未來 10 年核心戰略，為了實現 AIoT 開放生態，小米已經成立了生態鏈部。

小米還在本次大會上推出了全新的開發者激勵計畫—小米 AIoT 開發者基金，先期投入達人民幣 1 億元。

小米股價午後走高，於 14:15 左右股價升 4.1% 或 0.56 港元，報 14.38 港元。

雷軍在會上宣布，截至 9 月 30 日，小米 IoT 平台支援設備近 2000 款，智慧設備連接數超 1.32 億台，AI 智慧助理小愛同學累計啟動設備約 1 億台，累計喚醒次數超 80 億，月活躍用戶數超 3400 萬。

除了宜家，這次大會上，小米還公布了與全季酒店、車和家、愛空間開展的深度合作。

小米 IoT 平台部總經理范典受訪時表示，未來 3-5 年，智能家居行業將因為 AIoT 的應用而快速發展，很高興看到科創板即將推出的消息，這會為小米生態鏈企業帶來更多機會。

范典表示，小米投資的生態鏈企業中，今年已經有華米和雲米兩家上市。小米對於生態鏈公司一貫的態度是鼓勵其有機會獨立上市，科創板能夠為此帶來巨大的機會。