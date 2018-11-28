再發力智能家居領域！宜家入局小米IoT戰略

致力於打造智能生態鏈的小米今年動作頻頻。

11 月 28 日，MIDC 2018 小米 AIoT 開發者大會在北京召開，會上，小米 IoT 平台部總經理范典宣布與來自瑞典的家居公司宜家達成全球戰略合作，宜家全系智能照明產品將接入小米 IoT 平台。范典現場提到，小米和宜家的理念高度契合，此次合作將會加速全球家居產業智能化。

同時，小米還與全季酒店、車和家和愛空間等進行合作，並在會上推出開發者激勵計劃——小米 AIoT 開發者基金，先期投入達 1 億元。

巨頭牽手 物聯網延伸

據宜家零售中國區總裁 Anna Pawlak-Kuliga 介紹，這是宜家第一次和中國科技公司合作。

雙方合作後，宜家全系智能照明產品將接入小米 IoT，支持米家 APP 以及小愛同學語音控制。 這意味著，此後用戶可以使用小愛同學、米家 APP 等控制宜家的智能照明產品，並且可以實現宜家智能照明產品與小米 IoT 智能設備，如傳感器、家用電器之間的場景聯動。

宜家智能照明產品通過 ZigBee 協議與小米網關直連，相關服務將在 12 月率先在中國大陸上線。

作為傳統家居領域的巨頭，這也是宜家首次試水智能家居領域。

在今年 8 月份的宜家 2019 財年媒體發布會上，宜家中國投資有限公司董事總經理蘇欣稱，截至 8 月 10 日，2018 財年宜家的商場訪客數量超過 9830 萬人，年增率增長 9.6%；宜家會員俱樂部會員總數超過 2200 萬，比去年增長 22%；社群媒體粉絲超過 1550 萬粉絲，年增率增長 72%，宜家獨自擁有的商場數量已經達 365 家。

接入線上，宜家電子商務業務也計劃在 2018 年內全面上線，實現 2018 年底陸續將電子商務配送業務覆蓋全國 149 個主要城市，嘗試更多創新方式，例如將推出微信限時快閃店等，讓消費者更容易買到宜家的產品。

此次牽手小米，無疑是宜家嘗試創新的力證。小米已有的生態鏈能夠在宜家在智能家居領域發揮重要作用，而宜家線下流量也將為小米生態鏈助力。業界有觀點認為，雙方的合作堪稱「珠聯璧合」。

除了與宜家達成合作，小米還在今天大會上宣布與全季酒店達成合作，在即將開業的全季酒店（上海虹橋店）中，將應用小米智能家居系統；與車和家的合作上，共同打造小愛同學車載解決方案；愛空間則推出了智能家居安裝服務小米智能照明家裝套餐。

投 1 億元打造開發者基金

作為智能家居領域的領軍者， 小米創始人兼 CEO 雷軍在會上宣布，過去 20 多年 IoT 是以 PC 為核心的。而小米 2014 年做 IoT 做的是以手機為核心連接所有設備。近幾年 IoT 能夠迅速發展要感謝行動網路這個時代。

公開數據顯示，目前小米 IoT 平台已經支持的設備近 2000 款，智能設備連接數超過了 1.32 億台。基於 IoT 平台小米語音助手，小愛同學到目前為止已累計激活 1 億台設備數量，累計喚醒超 80 億次，月活躍用戶數超過 3400 萬。

在 2017 年第一屆 MIDC 大會上，雷軍宣布小米 AI+IoT 全面開放。小米 IoT 平台對第三方開放了米家的接入、控制、智能場景、雲 + AI + 大數據的能力，以及新零售渠道。

「過去一年小米 IoT 平台接入了 1000 多款第三方產品，今年小米 IoT 還將進一步開放，為第三方提供 ZigBee 接入、第三方雲與 MIoT 雲的互聯、海外服務和行業解決方案。」范典提到。

與此同時，小米集團人工智慧與雲平台副總裁崔寶秋宣布，小米將先期投入 1 億元打造「小米 AIoT 開發者基金」，用於激勵 AI 技能開發者、激勵硬體設備廠商和 AI 技術公司，共同打造 AI 新生態。

崔寶秋認為，未來 AI 的競爭，是開放生態的競爭。目前，小愛開放平台已有 1000 多家企業開發者，7000 多名個人開發者。