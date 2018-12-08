〈鉅亨看世界〉智慧合約能為企業帶來什麼？

區塊鏈在近年來成為火熱的名詞，並且正迅速成為各產業公司重點加入的技術之一。

根據德勤 2018 年全球區塊鏈調查報告，該項調查涵蓋了七個國家和九個不同產業的 1,000 名高管，他們皆表示區塊鏈將是近期預算規劃的重點，其中有 40% 的人表示，他們的公司組織預計在未來 12 個月內投入 500 萬美元在區塊鏈技術上。

此外，該調查還顯示，超過 75% 的人認為，如果沒有區塊鏈，公司的業務可能會失去競爭優勢。不過也有 33% 的人表示他們對該技術的投資回報仍然存在不確定性。

報告中表示：「我們認為公司現在唯一能夠對區塊鏈做出的真正錯誤就是什麼都不做。即使沒有完全可靠的商業案例，我們相信公司至少應該關注區塊鏈，以便時機出現時能夠抓住機會。」

而針對區塊鏈技術所帶來的智慧合約應用方面，全球各個產業公司仍處於試探當中。

律師事務所 Mills&Reeve 的合夥人 Eric France 表示：「這項技術還處於起步階段，應用仍在定義中，但是區塊鏈技術的關鍵在於，分散式帳本可以為網路的每個成員實時保存帳中的所有數據副本。提供了一種允許人們簽訂合約的新方式，因為協議的歷史記錄以可以被驗證但卻不能被更改。」

通過區塊鏈技術的應用，使企業能夠直接溝通，消除中間人或第三方的依賴，智慧合約能存儲企業的協議條款，可以驗證並執行這些商定的條款，消除了人為溝通可能導致的錯誤。

智慧合約也具有為公司提供競爭優勢的潛力。0chain 的創始人 Saswata Basu 表示：「智慧合約將大大增強供應鏈產業，提高自動化和效率，減少對代理商和其他中間人的需求，限制人為錯誤，避免手工記錄保存風險，以及在各方之間建立確定性和信任。」

他認為，IBM、微軟、甲骨文、亞馬遜 AWS 和花旗集團皆可作為已開始實施區塊鏈解決方案的企業的典範。

他補充道：「區塊鏈和智慧合約消除人為干預的需要，減少了交易和託管時間以​​及相關成本。它也還提供了比傳統更高的透明度和信任度。」