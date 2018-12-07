〈每日外資外匯觀點〉本月聯準會會議前 美元下跌警報無法解除

美到美國 11 月有「小非農」之稱的 ADP 就業數據創下三個月新低、低於預期的影響，美元指數周四再度跌破 97，市場關注周五公布的非農就報告，分析師預期，若數據表現強勁，或許有望紓緩目前美元的跌勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示，美國就業成長仍然強勁，但可能已經見頂，隨著就業市場成長放緩，可以預見企業將面臨艱難時刻。

加拿大國民銀行 (NBF) 分析師認為，美元今年強勢上漲後，受到市場預期美國聯準會將放緩升息步伐及中美貿易緊張關係緩和的影響，市場風險偏好升溫，美元將出現回檔壓力。

而且值得注意的是，美元貿易加權匯率即將創下 2002 年一月以來的新高，目前已較 2007 年高出 20% 以上；加上持有美元「非商業」的淨多頭部位，來到近一年半的新高，不排除聯準會一旦正式轉向鴿派立場後，2019 年將觸發美元逆轉下跌。

荷蘭國際集團 (ING) 近期轉向看空美元兌日圓，預期一旦跌破 50 日均線 113.09 及上升趨勢線 112.95 後，恐怕將引來更大的賣壓。

IG Securities 駐東京高級外匯策略師 Junichi Ishikawa 表示，最近市場似乎對美國殖利率曲線倒掛的反應有些過度了，但在本月聯準會議前，美元下跌的警報無法解除。

BK 資產管理的外匯策略總經理 Kathy Lien 表示，近期美股大幅波動，預期企業對市場的憂慮加深，並將更謹慎招聘員工，尤其是周五公布的非農就業報告一旦低於預期的話，恐怕將進一步加重美元的跌勢。