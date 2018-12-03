黃背心運動變調為暴動 法國政府考慮進入緊急狀態

法國「黃背心」抗議運動至今進入第 3 週，這場示威運動於週六 (1 日) 變調，暴力事件在各地接二連三發生，並逐漸演變成 1968 年後最嚴重的騷亂。目前法國政府正考慮進入國家緊急狀態，以抑制騷亂進一步蔓延。

這項抗議運動週六在香榭大道上轉變為暴力行動，多個極端主義團體混入示威人群，手持金屬棒及斧頭並且縱火焚燒車輛及建築物，甚至與警方爆發激烈衝突。為避免遭到暴動波及，多個百貨及地鐵站皆宣布暫時停止營運。

法國政府表示，暴動共造成 130 多人受傷，其中包括 23 名警察，共 400 多人遭到警方逮捕。

法國總理 Edouard Philippe 因為這場暴動取消了前往波蘭參加聯合國氣候大會的行程，他表示「暴動的程度已達到罕見的級別」。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 在 G20 峰會結束後立即趕回凱旋門，審查黃背心示威者所造成的經濟損失，並在週日與政府官員召開緊急會議，考慮實施國家緊急狀態以及部屬士兵等相關措施，防止爆發更嚴重的暴力行動。

馬克宏表示，他會一直接受抗議以及反對派的聲音，但絕不允許任何暴力行為，他強調「暴力示威者想要的不是改變，而是混亂」。

法國政府發言人 Benjamin Griveaux 接受電視台採訪時稱，政府隨時願意與民眾對話，但並不會改變政府改革方向。

馬克宏政府上台後高度關注氣候變遷問題，積極推廣電動車等利於環境的交通工具，並宣布明年元旦起調漲汽油稅及柴油稅，群眾不滿購買力未提升卻要加稅，於 11 月 17 日發起首波全國串聯抗議和封路行動，並統一穿上螢光黃背心作為識別，發展為「黃背心」抗議運動。