中國首次超越南韓 成全球最大半導體設備市場

在持續性的密集投資後，中國已經取代南韓，成為全球最大的半導體設備市場。

不過也有分析師提出警告，認為雖然預計未來兩三年內，中國半導體設備市場將保持快速增長，但投資模式應該變得合理，因為資金仍然需要與技術積累和人才培養相結合。

國際半導體設備與材料協會 (SEMI) 在一份報告中指出，今年第 3 季在南韓半導體設備出貨量為 34.5 億美元，年減 31%，是自 2016 年第一季度以來首次下降。與此同時，中國成為最大的半導體設備買家，市場規模 39.8 億美元，年增達 106%。

去年同期，中國半導體設備市場規模僅為 19.3 億美元，約只占南韓總量的 40%。

CCID Consulting IC 部門經理 Han Xiaomin 表示，中國排名居首，主因是南韓增長速度放緩。由於海外市場需求低迷，許多南韓企業減少對減少對設備的投資，尋求改進技術。相形之下，中國在國家「大基金」的支援下，加大晶片業的發展力度，也有更多大型企業對 IC 行業表現出興趣，特別是今年。

另一方面，中國高層也強調對「核心技術」的重視，要求一些重大的核心技術必須自行研發。

國際半導體設備與材料協會報告顯示，中國目前正在北京、天津、西安、上海等 16 個地區，打造 25 個 FAB 建設項目。 報告預測，2018 年中國半導體設備市場規模有望達 118 億美元，2019 年市場規模有望擴大至 173 億美元，確保成為全球第一大市場。

不過，Mobile China Alliance 分析師 Wang Yanhui 認為，半導體設備需要先進技術和長期研發，以及熟練的技術人員，並不是中國擁有絕對優勢所在。多數這類設備仍仰賴進口。

他表示，美國、荷蘭和日本這樣的傳統強國，仍然主導著半導體產業鏈的上游，而中國的優勢集中在晶片製造，這是在產業鏈的下游。隨著中國不斷投資設備，必須密切關注投資與技術改進和人才培養，才能真正趕上強國。