中租-KY深耕內需產業 中國市場業務動能未受貿易戰波及

中國緊縮銀根，當地中小企業資金需求由銀行轉向中租 - KY(5871)，推升業績成長幅度優於預期。中租 - KY 表示，中國市場以內需產業為主，受中美貿易戰影響較低。投資人關係資深經理王廷維表示，中國據點有 41 個，客戶數約 2.2 萬，有 9 成來自當地中小型企業，主要以內需產業為承作對象，僅有 5% 客戶與美國有貿易往來。



業務方面，王廷維指出，中國市場以設備融資為主，貿易融資占比約 1 成左右，放款對象遍及不同產業，可有效分散風險，且各據點業務往來限縮至 1.5 小時車程內，能即時了解區域客戶及產業狀況。



王廷維分析，截至第三季，不論台灣、中國、東協等地業績皆有成長，惟中國市場上半年因資金取得不易，帶動業務動能優於預期，今年原預估增長 15% 至 20%，第二季上修至 25%，第三季成長幅度已來到 32%。



有別於台灣市場資金來源多元，王廷維表示，中國資金來源高達 9 成來自銀行借款，剩餘資金的籌措方式則有海外融資、中期票據，未來將以資產證券化讓資金管道更多元，預估明年初可完成。



展望中國業務，王廷維表示，當地租賃仍有發展空間，未來會針對各省份 GDP 成長較快或占比大的城市持續拓點，明年預估建立 4 至 5 個新據點。



截至 10 月底，今年前 10 月合併營收 413.91 億元，年增 23.87%，稅後淨利 111.58 億元，年增 41.7%，每股盈餘 8.65 元。