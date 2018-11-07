和大Q3獲利年增逾8% EPS 1.33元 全年可望首見賺半個股本

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (7) 日通過第三季財報，稅後純益 3.43 億元，季減 3.92%、年增 8.48%，每股純益(EPS)1.33 元，創 3 年來同期高點，累計前 3 季 EPS 已達 3.83 元，法人樂觀看待，第 4 季和大主力客戶拉貨若如預期順暢，全年將可首次見到賺逾半個股本。

和大第 3 季合併營收 18.79 億元，年增 9.48%，創單季新高，營業毛利 6.06 億元，年增 4.59%，營業利益 3.57 億元，年增 6.46%。

累計前 3 季和大合併營收達 54.51 億元，是歷年同期新高，年增 7.74%，營業毛利 17.48 億元，年增 0.95%，營業利益 10.5 億元，年減 2.01%，稅後純益 9.81 億元，年增 7.56 %，EPS 3.83 元，為歷年同期新高。

和大過去幾年獲利均年年創高，即便去年面臨匯損，也穩住獲利表現，日前和大董事長沈國榮曾指出，只要新台幣兌美元在 30 元價位以上，就不會有匯損發生。

因此，隨著新台幣持續偏弱，對和大的業外收益反而可以期待。

另一方面，由於和大主要客戶 TESLA Model 3 產能持續提升，有助直接拉抬成長動能，第 4 季仍可樂觀看待。