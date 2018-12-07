蘋果供應鏈臉綠 TPK-KY 11月營收128.52億元 月減25%

iPhone XR 縮減訂單，波及蘋果供應鏈 11 月營收表現，TPK-KY 宸鴻 (3673) 難逃營收下滑命運，11 月合併營收為 128.52 億元，月減率 25.57%，年增率 13.08%，10、11 月兩個營收總合 301.16 億元，市場預估單季 400 億元有機會達陣，營益率落在 1～2%。旺季效應發酵，手機新機上市效應拉抬，宸鴻自 8 月以來單月營收均保持 100 億元以上，營運動能延續到第四季，單季營收可望挑戰 400 億元，宸鴻前 11 月營收達 1009.54 億元，仍較去年同期成長 5.41%，惟受制於同業競價，新產品接單價格不若以往，致使獲利成長表現跟不上營收腳步。



蘋果 iPhone 新機上市銷售表現不如預期，11 月傳出開始縮減對供應鏈下單，接下來恐怕面臨價格壓力，出貨、價格雙重壓力下，明年第一季觸控供應鏈宸鴻、GIS-KY 業成 (6456) 營收衰退幅度不小。



新款 iPhone XR 不再採用 3D 壓力感測功能，市場預期明年 OLED 款 iPhone 跟進，這對觸控雙雄手機產品線影響不小；另外，歐菲光已經切入 iPad 供應鏈，瓜分台灣 iPad 觸控面板訂單，手機、平板兩大產品線不確定性升高。