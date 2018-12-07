打破網路換匯限制 玉山銀推出逾新台幣50萬元網銀換匯服務

外匯服務再升級，玉山金 (2884) 旗下玉山銀行推出國內首創「行動銀行單筆或單日累計換匯逾新台幣 50 萬」服務，凡外幣需求者皆可透過玉山行動銀行 App 一指完成，即時掌握結匯時點，是國內首家推出此服務的金融業。基於洗錢防制申報要求，過去換匯金額超過新台幣 50 萬元，必須前往臨櫃換匯。玉山銀行提供顧客於行動銀行完成申請行動憑證，透過 Touch ID 或簡易圖形密碼，在交易時一指滑動，即可透過玉山行動金融憑證完成申報書簽章，減少一半以上交易時間。



玉山銀行表示，首創單筆或單日累計換匯新台幣 50 萬元以上交易服務，提供多達 15 種幣別，能滿足顧客多元結匯交易需求。



除了近年來每月舉辦「玉山特匯日」活動，持續帶入外匯新資金量，玉山銀行表示，隨著數位金融發展趨勢，個人戶在數位平台上外匯交易筆數已超過九成，為國人高度往來外幣交易需求的主要銀行之一。