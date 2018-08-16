〈玉山金法說〉看純網銀對台灣金融業有三大衝擊 但為短空長多

金管會推純網銀，最快可望在明 (2019) 年問世，玉山金 (2884-TW) 今 (16) 日舉行法說會，總經理黃男州表示，玉山金對於參與純網銀的態度審慎，認為純網銀對金融業將有「短空長多」的影響，預期會帶來 3 大衝擊。

玉山金控數金長李正國表示，各界都關切純網銀是否會對攪動金融業的一池春水，就玉山金的研究，看到三個關鍵效應值得重視，第一是「入口效應」，現在電商是消費重要入口，入口網站是查詢知識重要的入口，而金融網站也是一個重要的金流入口，社群網站則是生活的入口，純網銀未來是否可以把這四大入口整合起來變成巨大的入口效應是需要觀察的重點。

第二是「平台效應」，銀行現有的網路銀行是 C2C，但是純網銀是否可以創造平台效應，從現有的單邊效應走向雙邊效應，也值得關注。

第三是「社群效應」，現在的人都在社群上過生活，大家都說店要開在人潮密集的地方，而人潮最密集的地方就是社群，純網銀是否可以結合社群，也是需要關注的重點。

李正國進一步提出純網銀有兩個趨勢，第一個是金融生活化，現在支付、金融服務都要跟生活做更緊密的結合，純網銀如果要創造效益，就一定要在金融生活化中做出「差異化的特色」。第二個趨勢是「服務智能化」，AI 和 API 在純網銀上是否能架構出「生態圈」，這也是未來趨勢裡重要的效益。

不過，對於純網銀是否會對金融業帶來衝擊？玉山金總經理黃男州認為，純網銀會帶來三大衝擊，第一是經營模式會對金融業產生衝擊，因為每一個商業模式都會結合優勢，如電商或社群媒體一定透過與銀行的結合，產生出新型態的商業模式創造客戶價值。

二是對金融法規產生衝擊，金管會要開放純網銀，但純網銀在各方面法規或身份辨識都有不便之處，舉例來說，身分認證識別若能解決，會帶動銀行數位金融往上發展，預期這些法規比較容易被「衝破」，對法令面衝擊會速度很快，但是法令若不改純網銀沒有實體分行情況下，在經營方面會有很大困難，若一改將是全體金融業一體適用，對傳統金融業將有很大影響。

三是監理科技，純網銀是用科技力量完成，但是在反洗錢、資安和反詐欺等三道防線的議題，預期都會面臨挑戰，但這些挑戰等於也讓所有銀行有學習機會。

黃男州強調，金融業雖然因為純網銀開放兩張執照，而多了兩個競爭對手，但是金融服務的餅做更大，不同商業型態的競爭帶來壓力也會帶來提升，整體金融服務的深度害廣度反而會因此擴展 包括科技法令修正都會，整體來說，純網銀對台灣金融業的影響將是「短空長多」。

至於玉山金是否參加純網銀？黃男州表示，玉山會審慎評估，評估玉山參與程度會到哪裡，預期主要還是以虛實整合為主。