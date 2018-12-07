盤前財經大事搶先讀2018年12月07日

今日操盤前瞻

台灣 11 月進出口統計

美國 11 月非農就業報告

中國 11 月外匯存底

法說會：耿鼎、高林股、美吾華、喬鼎、敦泰、懷特、安克

華為聲明：不會因美國政府改變與全球供應商的合作關係

台北時間週四 (6 日) 清晨，華為副董事長兼 CFO、華為創辦人任正非之女孟晚舟，在加拿大遭警方逮捕，孟晚舟遭指控違反美國對伊朗的經濟制裁，美方傳正準備引渡孟晚舟前往美國。閱讀全文...

〈台塑四寶業績發表〉報價走跌 + 農曆春節到 Q4 至明年 Q1 營收將逐季減

台塑四寶昨 (6) 日公布 11 月合併營收，由於美中貿易戰使需求趨緩，加上油價重挫拖累，四寶營收均較 10 月衰退。展望後市，雖然產品銷量可望持穩，但受到產品報價下跌影響，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 均認為第 4 季營收將較第 3 季減少，而明年首季適逢農曆春節假期，工作天數減少，營收將會再較今年第 4 季衰退。閱讀全文...

鴻海、亞太電攜英特爾拓 5G 應用 拚明年商品化 2020 年商轉

亞太電 (3682-TW) 積極布局 5G 市場，昨 (6) 日攜母公司鴻海 (2317-TW) 集團以及英特爾，發表 VR、智慧倉儲系統多項應用，董事長呂芳銘表示，各國加速發展 5G 已成趨勢，因此「明年 5G 要商品化、2020 年一定要商轉」。閱讀全文...

VIX 恐慌指數狂飆 S&P500 期貨神秘暴跌多次暫停交易

週四股市開盤拋售始於美股期貨市場的神秘暴跌，導致芝加哥商業交易所（CME）經歷多次停止交易；市場分析師推測這與華為首席財務長孟晚舟被捕、大型基金清算頭寸，以及週三休市累積的市場恐慌情緒有關。閱讀全文...

傳 OPEC 同意減產 正等待俄羅斯決定後才會公布細節

儘管美國總統川普施壓 OPEC 維持產量，《路透社》週四 (6 日) 引述兩位消息人士報導，OPEC 已同意削減石油產量，但等待非 OPEC 成員國俄羅斯達成協議之後，才會公佈減產細節以支撐原油價格。閱讀全文...



