立凱-KY前三季每股虧損3.99元 盼2019年營運漸入佳境

受到中國大陸官方削減電動汽車補貼影響，立凱 - KY(5227) 前三季營收 1.49 億元，年減 74%，稼動率不足導致負毛利及新適用 IFRS 9 增加金融資產減損約 1.12 億元，前三季營業損失約 4.48 億元，並提列業外損失約 3.93 億元，累計前三季稅後淨損 8.41 億元，每股稅後虧損 3.99 元。



受到 2016 年起中國大陸對於電動車補貼政策趨向嚴謹，整體產業成長遇逆風，立凱 - KY 指出，去年至今年前三季營業額、獲利持續受到影響，苦吞虧損，但公司積極轉型，不僅已爭取到許多國際型儲能大客戶，且也在今年大刀闊斧進行整頓，2019 年起營運將可漸入佳境。



公司強調，立凱 - KY 均採取穩健銷售策略，並調整款到發貨政策以控制營運風險來因應。除此之外，立凱 - KY 也趕緊轉向新市場，今年正式搶入儲能領域，與某日本一線電子元件及消費品大廠簽約，明年起將正式出貨，立凱 - KY 將供貨磷酸鋰鐵材料予此日本客戶。



此外，立凱 - KY 策略投資的五龍電動車業績同步受到中國大陸補貼政策影響，致使其可轉債之公允價值持續下跌，立凱 - KY 所提金融資產減損，導致立凱 - KY 前三季提列業外損失約 3.93 億元，稅後淨損 8.41 億元，惟其中約 4.7 億元係屬資產評價所提列之減損損失，約占整體稅後淨損的 55%，且此一部分未有實際現金流出，因此不影響立凱 - KY 的現金流、也不影響正常營運。



在現金流方面，立凱 - KY 前三季現金流出約為 1.19 億元，較去年前三季現金流出總計 1.90 億元減少，公司積極改善現金流狀況，並已有成效。



立凱 - KY 表示，近期因為美中貿易戰開打，產業局勢又起了新變化與契機，立凱 - KY 因為在台設有生產據點多年，材料 100% 由台灣製造，近期已經接觸不少日、韓、歐企業主動詢問 2019 年產能狀況，公司樂觀期待相關效益可望於明年發酵，營運將先蹲後跳。

