【華冠投顧】台股大跌，連破三關，9400點守得住嗎?

美股昨晚休市，但因國內外利空襲擊，華為全球財務長孟晚舟被捕事件，中研院下修經濟成長率預測值，以及大立光 可成 營收大衰退等，加權指數收盤重挫 232 點，以 9684 點作收，成交量 1430 億元，價跌量增，指數連破三關，破 9900，9800，9700 點! 跌破所有均線，族群及個股殺的比昨日還嚴重! 電子股跌 3.25%，金融股跌 0.62%，傳產股跌 1.66%，OTC 跌 3.28%。共 1399 檔股票下跌。

盤面各族群殺聲隆隆，包括蘋果股中的大立光 (3008)，可成(2474) 公佈營收大衰退，股價雙雙跌停板，大立光跌 335 元，收 3035 元，可成跌 26 元，收 237 元。被動元件國巨 (2327)，華新科(2492)，奇力新(2456)，大毅(2478) 摜殺至跌停板! MOSFET 尼克森 (3317)，杰力(5299) 跌停板，矽晶圓嘉晶 (3016) 盤中跌停板，環球晶 (6488)，漢磊(3707)，台勝科(3532) 等重挫。

台股本周漲跌完全由消息面主導，周一中美貿易戰休兵 90 天，台股大漲 249 點，周二因美國公債殖利率，美股暴跌 800 點，台股跌 166 點，摜破萬點，已提醒過大家多停看聽，不急拉回找買點。今日又因中國華為全球財務長孟晚舟被捕事件，中研院下修經濟成長率預測值，以及大立光 可成 營收大衰退等利空影響而重挫 232 點! 接下來台股前波低點 9616 必須力守，反則將回測 9400 點，建議多留現金，等待機會。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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