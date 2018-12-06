A股普跌創業板跌2.6% 醫藥股午後跳水 華為產業鏈集體重挫

受華為相關消息影響，周四美股期貨和 A 股皆大幅低開。指數午後縮量盤整，跌幅繼續擴大，個股普跌板塊全線飄綠。

今天收盤：

滬指收報 2605.18 點，跌 1.68%，成交額 1291 億。

深成指收報 7735.05 點，跌 2.44%，成交額 1818 億。

創業板收報 1345.76 點，跌 2.61%，成交額 569 億。

早盤，三大指數低開震盪之後逐漸企穩，但此後再度回落，市場成交量顯著萎縮，熱點主線消失殆盡。截止早盤收盤，三大指數均跌逾 1%。午後開盤，三大指數跌幅繼續擴大。

板塊方面，華為產業鏈、5G、光通信板塊跌幅居前，醫藥板塊午後跳水，昨日熱點題材知識產權板塊出現分化回撤，黃金板塊逆勢拉升。

北京時間 14:10 左右，MSCI 中國醫藥股指數跌 7.2%，將創 2015 年以來最大盤中跌幅。

醫藥板塊午後全線殺跌，樂普醫療直線跌停，恩華藥業、柳藥股份、上海醫藥、國藥股份全線下挫。正大天晴母公司中國生物製藥（港股）午後跳水，跌逾 10%。

此前消息稱，正大天晴在 12 月 6 日國家集釆中恩替卡韋分散片以每片 0.62 元的價格拔得頭籌，較此前最低中標價 6.72 元降價幅度達 90%！

華為產業鏈板塊開盤大跌，通宇通訊、東山精密跌約 4%，飛榮達、賽意資訊、大富科技紛紛跟跌。此前中國駐加使館稱，要求美加立刻恢復華為 CFO 孟晚舟人身自由。孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，且同時擔任華為董事會副主席一職。

昨日熱點題材知識產權板塊，中路股份一字板、光一科技跌 2%、掌閱科技漲 4%、華媒控股漲 8%，獨角獸新華文軒漲 3%，泰達股份跌 2%、騰信股份跌 4%。

避險情緒作用下，黃金板塊逆勢拉升，湖南黃金漲 3%，榮華實業、園城黃金、山東黃金紛紛跟漲。

消息面上，北京時間 09:47 分左右，中國央行實施 1875 億元 1 年期 MLF 操作，利率 3.30%，與上期持平；今日有 1880 億元 MLF 到期。此前，截至 12 月 5 日，央行已連續 29 個工作日未開展逆庫藏股操作。

廣東正籌建第二隻規模 200 億紓困基金。上證報報導，作為廣東省促進產融結合的唯一省級國有資本營運公司，恆健控股公司日前公開稱，擬設立總規模 200 億元的廣東省上市公司扶持發展基金。5 日，目標為 200 億元的廣東上市公司新動能基金宣布設立運作，這是廣東省第一隻 200 億元規模的紓困基金。