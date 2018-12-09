誰是明年的企業龍頭老大？

微軟重新取得全球資本市值企業龍頭地位，是市場給予納德拉改造微軟的肯定；明年的科技業，微軟、蘋果和亞馬遜的產業地位更受矚目。

【文／魏聖峰】

暌違八年餘，微軟資本市值在不到兩個月內先後超越亞馬遜和蘋果，成為全球最大資本市值企業。如果微軟到年底都能維持這樣的地位，將會是二○○二年以後，微軟首度在年底成為全球企業的龍頭。這是金融市場給予執行長納德拉（Satya Nadella）掌舵微軟超過四年半的績效肯定。

股市有句老話：「漲時重勢、跌時重質。」如果把微軟、蘋果和亞馬遜過去一年的股價走勢對照這句話，我們可以得到這樣的結論，微軟在先前上漲的幅度或許不是最大的，但在後來漲多後的回檔趨勢時，微軟卻是這三檔股票中最穩的，也因為微軟股價的穩健表現，當前股價距離前波歷史新高最近，所以相繼在十月以來的股市回檔過程中，微軟先超越亞馬遜，又在十一月底正式超越蘋果，成為全球資本市值最大的企業。

微軟的股價為何能在十月以後美股大回檔、且科技股又是跌幅最大的時候撐得住高股價？在 FAAMG 大型股中，微軟的上季財報和對本季的營運展望是唯一科技大廠中都能超過市場預期的公司，就算市場交易震盪幅度很大，市場終究還是給予微軟股價正面的評價。蘋果和亞馬遜公布財報後，股價都出現暴跌現象。

納德拉從一四年二月擔任微軟執行長至今，股價累積漲幅達兩倍。微軟先前在巴莫爾（Steve Ballmer）擔任執行長時，獲利平平且股價牛皮，就在微軟改由納德拉擔任執行長後，股價漲勢雖然溫吞卻是漲不停，股性完全改觀。微軟為何有如此大的轉變，和納德拉成功地改造微軟的營運有密切關聯。

納德拉改造微軟體質

在巴莫爾時代，視窗作業軟體、Office 軟體、X-Box 遊戲機和行動電話是當時微軟的主要營收項目。微軟在ＰＣ軟體的市占率都接近九成，這部分讓微軟有龐大的營收來源，但成長率持平。微軟的行動電話部門和主流的 iPhone 和 Android 平台的行動電話製造商來說沒有競爭力，影響微軟的營運成長和股價爆發力。納德拉掌舵微軟後，縮編沒有效率的行動電話部門，看好未來的物聯網和雲端趨勢，在微軟內部成立智慧雲端部門（Intelligent Cloud）創造微軟新的營收來源。隨著雲端部門技術發展越來越好，在納德拉的主導下，推廣企業用套裝軟體訂閱制，讓微軟的軟體銷售不再是一次性的銷售，而是每個月都有固定的營收來源，讓營收維持穩定成長模式。

微軟結束行動電話硬體部門營運卻沒有放棄在行動電話產業的經營，反而是開放微軟平台發展 App 模式的應用程式，在雲端運算平台發展 Window10 作業平台模式，做到讓微軟的軟體透過 App 模式進入蘋果的 iOS 平台和 Android 平台。這模式對微軟來說，雖然不是檯面上第一線的行動電話製造商，卻也是行動電話產業後台不可缺少的軟體供應商。過去蘋果、Google、三星電子等行動電話業者是微軟行動電話的競爭對手，如今這些業者都成為微軟 App 軟體的客戶。

在智慧商業雲端部門，微軟打造 Azure 和 Dynamics 365 商業軟體兩項產品。Azure 就是企業用的雲端運算平台，讓企業客戶在 Azure 平台上儲存和運算大數據資料。微軟的 Azure 是全球第二大雲端運算平台，目前的市占率十九％，僅次於亞馬遜ＡＷＳ市占率的三一％。即使 Azure 和 AWS 的市占率仍有一段差距，產業人士看好 Azure 的發展有機會趕上 AWS。對微軟來說，凡是在業務上和亞馬遜有競爭型態的企業（例如零售業者），絕對不會使用ＡＷＳ當作雲端運算平台，就會考慮使用 Azure，而 Azure 在雲端運算上的表現也不輸給ＡＷＳ，這倒是微軟的競爭優勢。全球主要跨國性金融機構，也幾乎都是 Azure 的主要用戶。Dynamics 365 商業軟體主要是經營訂閱制套裝軟體，剛開始僅提供給企業客戶，如今也開放給一般用戶使用。訂閱制的好處是不用一次性購買軟體，而是每個月付月費方式都能使用微軟最新的套裝軟體，降低用戶的一次性軟體費用負擔。

經過納德拉的改造後，微軟的營收來源減少對ＰＣ的依賴，這樣一來ＰＣ和ＮＢ銷售成長停滯的現象對微軟的營收衝擊變得有限。在ＰＣ部門微軟的主要營收來源變成搜尋引擎和ＭＳＮ家族網站的相關網路廣告和網路資料的搜尋與儲存，而不再是ＮＢ和ＰＣ的銷售數量決定這部門的營收成長。根據微軟的財報，微軟的ＰＣ運算部門營收占比降到三八．三％，比兩年前的四四．三％占比下降，但產品企業部門的營收占比從兩年前的二八．三％成長到三二．五％，智慧商業雲端部門的營收占比也從兩年前的二七．四％成長到二九．二％。在一四年以前，微軟營收超過五成來自視窗作業軟體相關的營收。

改造過後的微軟靠著軟體和雲端運算撐起營運成長，美中貿易戰對微軟的營運影響並不大。因為微軟的軟體銷售直接在網路世界下載，不需要透過進出口貿易模式完成交易，微軟的軟體也沒有在中國市場委外代工的問題，雲端運算也和貿易戰扯不上邊，這些因素也可能是十月以來微軟股價能撐在歷史高檔的主因，資本市值經過八年半後首度重回龍頭地位。

來源：《先探投資週刊》 2016 期

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