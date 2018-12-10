中國大進口時代，台灣貨賣得出去嗎？

文／楊瑪利

11 月初我特地飛了一趟上海，參觀了中國舉辦的第一屆國際進口博覽會。在世界保護主義興起、中美貿易戰衝擊大陸景氣的陰影下，進口博覽會等於是中國向世界宣示，要更開放國內市場，從一個世界工廠變成世界市場的決心。

那幾天上海天氣已經冷颼颼，但來自世界 172 個國家、共 3600 多家企業，仍熱切地帶著他們的商品來到上海展售。最後統計，展覽五天內共有 80 萬人進場參觀，其中 40 萬人是大陸採購商，意向成交金額達 578.3 億美元（約 1 兆 8000 億台幣）。

我經常看展覽，多數是單一主題，汽車、食品、電腦、家電、化妝品、時裝、醫藥、生技等。但進口博覽會卻包山包海，什麼產品都有，等於是數十個主題展放在一起。我也注意到，這次共有 5000 多樣新商品，第一次獲准進入大陸銷售。

兩岸關係冷清 失落中仍有台灣之光

但很可惜的是，似乎受到兩岸關係冷清的影響，台灣參展商卻很少，才 70 多家。我特別到台灣幾家文創商品的展區，空間都不大，位置也偏，不在主通道，要特別尋找才找得到。我也去到食品專區，約十幾家台商參展，但並未特別標示台灣專區，不像日本或韓國，是一個大國家專區。說實在的，我當下真的感到失落。

如果呼應最近剛當選高雄市長韓國瑜的話，應該要讓台灣的貨物賣得出去才對啊？為什麼正當全世界都在搶賺大陸內需的市場時，台商卻是這麼安靜？

還好在失落中，我看到了一個台灣新秀，被列入進博會的十大亮點之一。

來自台灣的一對母子，媽媽許惠卿是珠寶商，兒子洪大鈞到英國學習設計，去年母子倆才在英國倫敦成立品牌紀娜梵，並且與世界知名的鞋設計師 JIMMY CHOO 合作設計了售價 3000 萬人民幣的珠寶鞋。鞋面鑲滿粉紅鑽，放在旋轉展示台上，不斷閃閃發亮，成為最亮眼的展示品。進博會期間，這個展位天天大排長龍，大家都在爭看這雙世界最貴的鞋。

我在展位旁的 VIP 室訪問 JIMMY CHOO 與這對母子，卻不斷被打斷，因為不少大陸官員，包括商務部副部長、各省市市長等，都輪番進來，免不得寒暄幾句，並邀請他們去展覽或落地展店。這短短兩小時，是我第一次高密度又近距離接觸到大陸官員的一次。毫無疑問，紀娜梵第一次進中國，就掌握住了大進口機運了。

其實中國自 2014 年後一直在調整產業結構，去高負債、去高槓桿，經濟成長率已逐漸下行到 6.5％，在內有隱憂下，沒想到 2018 年又碰到川普的貿易戰，可說內外交迫。進口博覽會等於是進一步用開放來深化改革。本期封面故事因此深入報導，在中美貿易戰下、在進口博覽會背後的中國，現況到底如何？

本期其他專題包括第 16 屆《遠見》服務業大調查出爐，及第二屆《遠見》家族企業大調查，揭露了很多企業主與準接班人的傳承心聲。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 12 月

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