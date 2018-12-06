蘋果無光Q4營運黯 蘋概股一片綠油油

由於 iPhone XR 需求不如預期，蘋概股今年第 4 季營運恐旺季不旺，營運表現低於預期的態勢明顯，在股王大立光領跌下，大盤下挫逾 200 點，蘋概股今 (6) 日股價一片綠油油，可成盤中亮燈跌停，玉晶光、鎧勝 - KY 大跌逾 8%，嘉聯益、全新、欣興也有超過 7％的跌幅。

大立光昨日公布 11 月營收 40.08 億元，月減 23.08%，創 7 個月以來新低，年減 28.57%，低於法人預期。大立光表示，目前客戶端拉貨狀況仍顯疲弱，12 月營收預期還將較 11 月下滑，此外，大立光前 11 月營收 467.21 億元、年減 3.17%，今年全年營收恐確定將較去年衰退。

金屬機殼廠可成 11 月營收也受到 iPhone 拉貨需求疲弱影響，營運步入淡季，11 月營收 96.21 億元，月減 25.1%，年減 13.3%。觸控模組廠業成 GIS-KY 的 11 月營收同步走疲，為 159.20 億元，月減 12.1%，但仍較去年同期成長 5.6%。

從目前已公布 11 月營收的指標蘋概股表現來看，蘋概股第 4 季恐將旺季不旺，營收表現低於預期的態勢明顯，拖累蘋概股今日表現疲弱，由股王大立光領跌，盤中四度亮燈，打入跌停價 3035 元，面臨 3000 元關卡保衛戰；可成盤中遭到賣壓襲擊，摜至跌停價 237 元鎖住，委賣單量逾 1900 張。

玉晶光、鎧勝 - KY 大跌逾 8%，嘉聯益、全新、欣興、聯德控股 - KY 重挫逾 7%，穩懋、美律、致茂、GIS-KY 下跌逾 6%，和碩下跌逾 5%，鴻海下挫逾 3%，台積電下挫逾 2.5%，鴻準、耀華、廣達也有超過 2% 的跌幅。