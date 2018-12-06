台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月6日

股王大立光昨（5）日公布 11 月營收 40.08 億元，低於市場預期，月減 23%，為七個月來低點。大立光表示，「客戶需求很疲弱，預期 12 月營收持續下滑。」法人憂心，大立光今天股價將反映營收不如預期，短線面臨 3,000 元保衛戰。

行政院長賴清德昨（5）日聽取經濟部長沈榮津有關智慧機械及第五代行動通訊（5G）相關投資抵減的報告案，會後拍板企業投資智慧機械以及 5G 相關應用，當年度享投資抵減率 5%，若分三年則投資抵減率則為 3%；租稅優惠年限方面，智慧機械為三年，5G 相關應用為四年。

由於美中貿易停火協議內容不夠具體，川普 4 日再度揚言若最終仍不談不出結果，可能提高對中國進口商品的關稅，加上美國經濟出現成長減速的信號，導致全球股市下挫，美股道瓊重挫近 800 點，歐亞股市也連兩日同步震盪走低。



經濟日報

最淡的旺季 大立光營收大減

智慧機械 5G 可享抵減

關稅人川普 威脅對中加稅

工商時報

美債倒掛 前景堪憂

中研院：明年經濟成長動能趨緩

採台積 7 奈米 高通 5G 晶片出鞘

聯合報

中嘉案 515 億附條件過關

資金回流 規劃信託專戶控管

台股失守萬點 台幣貶逾 1 角

蘋果日報

吳釗燮：尊重公投結果 日核食 2 年內禁入台

美派 29 高官來台 「台美進展快速」

川普自取綽號 再添加稅疑慮

中國時報

看壞智慧手機產業 大摩喊逃

法人看好年底作帳行情

國保明年調漲 最多月增 55 元

自由時報

美股 3 地雷 嚇壞全球股市

中國秘密金援美企 謀奪衛星技術

康友業績發表會 默默喊卡