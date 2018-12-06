擴大汽車接單業務 智伸科11月營收創今年單月次高

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 11 月合併營收為 4.05 億元，分別較上月及去年同期成長 6.11% 及 9.23%，且創今年單月營收次高；累計前 11 月合併營收為 40.51 億元，年成長 11.02%。智伸科表示，11 月營收成長主要受惠於智伸科持續積極擴大汽車接單業務，提高旗下汽油高壓泵浦等相關汽車關鍵零組件產品在全球新車銷售市場的市場占有率表現，尤其是新產品汽油之關鍵零組件及本體的部分，在品牌車廠追求引擎效能提升、降低行車耗油量的趨勢下，帶動主要客戶的拉貨力道明顯逐步增溫，是貢獻 11 月營收表現締今年單月營收次高、且自 2017 年 2 月起連續 22 個月保持單月年成長之力道。



智伸科指出，由於油電混合車輛需要使用更高效率的內燃燒引擎，而公司旗下包括汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎等動力系統相關零組件是目前汽車產業朝向燃油經濟性、節能減碳發展技術進程積極新車導入應用的產品，今年以來智伸科之汽油新產品已陸續通過品牌車廠及主要客戶的認證，同時持續爭取與更多全球主要 Tier 1 汽車零組件供應商合作開發新產品的機會，隨著新產品逐步正式進入量產。



展望第四季，智伸科看好在旗下汽車部業績穩健向上的貢獻下，整體營運表現將有機會保持良好成長的態勢。智伸科隨著主要客戶的訂單需求增溫，致力建置新產線，並進行調整新舊產品組合及產能配置，加上公司掌握與主要客戶多年共同研發設計至量產等關鍵技術優勢，隨著旗下汽車相關關鍵零組件產品應用於新車銷售市場的滲透率持續提升，主要客戶的拉貨力道增加，將有助於推升汽車部的銷售表現有優於新車銷售成長。