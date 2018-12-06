樂視網要賈躍亭以FF抵債後 FF公告面臨現金流危機

樂視網 (300104-CN) 才剛公告，要賈躍亭以 Faraday Future(法拉第未來)(FF) 資產或股權抵債，FF 很快發表聲明，稱公司正面臨現金流危機。

FF 5 日發布關於近期業務運營調整聲明，表示因投資方恒大健康違約，被迫再次採取停薪留職這種「開源節流」的方式，應對當前的寒冬。

在此前一天，樂視網發布公告，要求賈躍亭代表的非上市體系關聯方，優先以現金償還債務，在關聯方公司未滿足現金償還情況下，優先要求 FF 相關資產或股權抵償債務。

據 FF 內部人士說，他們並不清楚樂視網的公告，公司的聲明也與樂視網無關，只是應美國法律要求，發布公開聲明。

FF 在聲明中說，FF 將很快在主仲裁庭提交緊急救濟程序申請，此項緊急救濟裁決可能會延遲 2-3 個月，因此 FF 公司現金流的緊張狀況仍將持續。

10 月份以來，因賈躍亭與 FF 大股東恆大決裂，FF 的財務狀況迅速惡化。FF 聲明，因投資人違約拒絕支付投資款，造成現在的現金流危機。

據報導，FF 在 10 月發布降薪裁員通知後，解雇了約 200 人，主要是任職尚不滿半年的新員工。另外，FF 安排數百名員工停薪留職或休無薪假，將其在美國的員工數量從 1000 人左右降至約 600 人。據多名消息人士透露，此次至少又有 250 名員工被迫休無薪假。

FF 指出，在「開源節流」的同時，公司在美國投行 Stifel 的協助下，正在與全球多方不同背景的投資人洽談，大力推進已經勝訴的 5 億美元的融資計畫，保障 FF 91 的量產工作向前推進。