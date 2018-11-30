FF仲裁申請再遭駁回 助恒大健康早盤漲9% 賈躍亭需承擔訴訟費用

恒大健康 (0708-HK)29 日發布公告指出，香港國際仲裁中心全面駁回了賈躍亭再次要求剝奪恒大資產抵押權的申請。作為敗訴方，這次賈躍亭須承擔自己及恒大方的訴訟及仲裁費用，合計約港幣 830 萬元。

相關消息激勵恒大健康股價，早盤上漲約 9%，報港幣 11.0 元。

恒大健康股價 (圖表取自 Google)

早在 10 月 18 日，賈躍亭的就曾提出過同樣的申請，並於 22 日被緊急仲裁員駁回。時隔不足一個月，賈躍亭 11 月 12 日再次提出同樣的申請，又遭全面駁回。

Smart King 是香港時穎公司 (恒大子公司) 和以賈躍亭為代表的 Faraday Future(FF) 原股東，以合資模式設立的公司，香港時穎公司是 Smart King 的大股東。賈躍亭一直想要剝奪時穎資產抵押權，但兩次申請均遭駁回。

恒大於 6 月與賈躍亭結盟入股 FF，雙方於 10 月就投資問題反面並各執一詞，FF 裁員、減薪的消息屢次出現，此事還被美國貿易代表辦公室在 301 調查更新報告中提及，並認為恒大爭奪 FF 控股權，是為奪取美國公司的智慧財產及專利技術。

賈躍亭在與恒大決裂後，多次放出 FF 融資成功的消息。有分析人士認為，賈躍亭一再申請剝奪恒大的資產抵押權，正是因為 FF 可能很難再引入其他投資者，只能通過把 FF 資產抵押後，獲得一筆資金。